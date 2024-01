FOIANO – Il Carnevale più antico di Italia, quello di Foiano della Chiana (Arezzo), è pronto ad aprire i battenti. La 485° edizione si svolgerà tra il 28 gennaio e il 25 febbraio e prevede cinque sfilate.

“Il Carnevale di Foiano della Chiana, tra le più rinomate manifestazioni del genere in Italia, torna ad animare le vie del borgo storico non solo con i giganti di cartapesta, ma con tante attività collaterali – ha evidenziato il presidente del Comitato del Carnevale, Andrea Capannelli – per valorizzare ancora di più le peculiarità del paese quest’anno proporremo tante iniziative che a partire dal sabato daranno l’occasione a tutti, grandi e bambini, di entrare nella suggestiva atmosfera che si vive nei giorni della manifestazione”.

A realizzare i grandi carri allegorici, vere e proprie opere d’arte, sono i “Cantieri”, come si chiamano a Foiano della Chiana. Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici: questi i nomi delle quattro fazioni del borgo che da secoli ormai si sfidano ogni anno a colpi di coriandoli e cartapesta realizzando imponenti opere artistiche. Tante anche le iniziative collaterali, con grande attenzione all’enogastronomia e ai prodotti del territorio.