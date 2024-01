CAMPI BISENZIO – I segni dell’alluvione sono ancora evidenti a Campi Bisenzio (Firenze), come ricorda il sindaco Andrea Tagliaferri.

“A noi risultano ancora 200 cittadini che sono fuori dalle abitazioni: è una situazione ancora drammatica, seppure in miglioramento in città”.

Qualche passo in avanti tuttavia c’è. Tra questi l’apertura del Teatrodante Carlo Monni. “E’ una notizia positiva – ha aggiunto il sindaco -. Il ringraziamento va alla Regione Toscana, alla fondazione Accademia dei Perseveranti, a tutti quegli enti, associazioni e cittadini che hanno dato delle donazioni al Teatrodante, che hanno permesso di poter riattivare l’impianto antincendio e quindi mettere in sicurezza il teatro. Riaprirà appunto la stagione teatrale, e questo sarà sicuramente un segnale positivo per tutta la città e tutto il territorio”.