FIRENZE – Ci sarà anche il tema della pace nel 1 maggio delle organizzazioni sindacali. Argomento che compare anche nello slogan scelto quest’anno per la Festa dei lavoratori: “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”.

In Toscana, spiegano i sindacati in una nota, sono in programma cortei, comizi, commemorazioni, ma anche iniziative musicali e ritrovi festosi, che avranno luogo in tutte le province della regione. Il segretario generale della Cgil Toscana Rossano Rossi la mattina parteciperà al corteo di Empoli (Firenze) per poi recarsi a Livorno alla Festa internazionale dei lavoratori e delle lavoratrici, presso la Fortezza Nuova. Qui, dalle 14, presso lo spazio dibattiti, Rossi parteciperà alla tavola rotonda sul tema “Il lavoro tra presente e futuro” con Fabrizio Zannotti, segretario generale Cgil provincia di Livorno, Fabrizio Russo, segretario generale Filcams Cgil nazionale, e Michele De Palma, ssegretario generale Fiom Cgil nazionale.

Il segretario generale della Uil Toscana Paolo Fantappiè terrà un comizio in piazza Verdi a S. Francesco di Pelago (Firenze), dove arriverà un corteo che partirà da Pontassieve sfilando per le vie cittadine. Il reggente della Cisl Toscana, Mattia Pirulli, che fa parte della segreteria nazionale del sindacato, parteciperà invece alla manifestazione nazionale di Monfalcone.