CHIANCIANO TERME – Un altro caso di presunta violenza sessuale, con vittima una minorenne. Cinque persone sono indagate a seguito della denuncia di una tredicenne.

A far emergere la vicenda Il Messaggero. La ragazzina, in gita scolastica in alcuni luoghi della Toscana, al ritorno avrebbe raccontato alla madre di essere stata costretta a pratiche sessuale da un compagno di scuola, mentre altri due giovani riprendevano la scena. Il fatto sarebbe avvenuto a Chianciano Terme (Siena).

Le confessioni poi sono stati raccolti anche dai carabinieri di Frosinone, dove la ragazza vive. Sui tre studenti si è mossa la Procura dei minori di Firenze. Indagati per omesso controllo anche due insegnanti.