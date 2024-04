AREZZO – Un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Arezzo con l’accusa di violenza sessuale aggravata su due minori.

Gli eventi incriminati risalgono allo scorso 9 febbraio e sarebbero avvenuti nei pressi di una scuola. In un caso il 37enne avrebbe avvicinato un bambino di 10 anni per baciarlo sulla guancia e poco dopo, avrebbe invece sottratto un bambino di sei anni alla madre, approfittando di un momento di distrazione della donna e dopo averlo condotto in un luogo appartato, gli avrebbe abbassato i pantaloni e molestato.

Determinanti per l’arresto sono state le testimonianze dei genitori, che hanno aiutato gli agenti a rintracciarlo, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa anche in considerazione del pericolo di reiterazione di reato. L’uomo, di origine stranieri, è rinchiuso nel carcere di Sollicciano, a Firenze.