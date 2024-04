CARRARA – “Gli incidenti che ci sono stati negli ultimi dieci anni, mi spiace dirlo, ma purtroppo sono colpa dell’operaio”.

Considerazioni fanno seguito a una ancora più pesante: “Qua i cavatori si fanno male perché sono deficienti”. A farle Alberto Franchi, amministratore delegato di Umberto Marmi, in un fuorionda del programma Report. Non pago di aver attaccato i lavoratori, il dirigente non ha lesinato altre frasi sprezzanti nei loro confronti: “Non fanno niente. Da me vengono tutti i giorni 10-15 persone a cercare lavoro, va bene? Ma bar e ristoranti non trovano personale. Come mai? Si starà meglio là o qua? E’ un bel mestiere dai”.

Affermazioni che ha suscitato un coro di indignazione. “Rispetto per i morti, rispetto per i lavoratori, rispetto per Carrara. Le parole di Alberto Franchi a Report sono inaccettabili perché offendono tutta la comunità carrarese e per questo vanno condannate nella maniera più ferma possibile”, ha detto il sindaco di Carrara, Serena Arrighi.

“Sono allibita, furiosa e disgustata. Sentire un imprenditore che fattura 76 milioni di euro lamentarsi dei suoi dipendenti dipingendoli come fannulloni fin troppo ben pagati e addirittura deficienti perché subiscono infortuni sul lavoro, credo passi ogni segno di decenza”, ha fatto notare l’assessore regionale Monia Monni.

L’accaduto ha scatenato i sindacati. Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil di Lucca-Massa-Carrara hanno indetto per mercoledì uno sciopero di tutto il distretto apuo-versiliese. Il ritrovo è fissato alle 9 davanti alla Franchi Umberto Marmi spa e chiusura del corteo all’associazione territoriale degli industriali.