PISA – Patrick Zaki ripartirà dalla Scuola Normale di Pisa, dove seguirà un dottorato in Scienze politiche e sociali. L’attivista egiziano, finora studente all’Alma Mater di Bologna, studierà nella sede di Firenze.

“Sono stato informato che sono stato accettato nel programma di dottorato presso Scuola Normale Superiore, Dipartimento di politica ed economia – ha affermato Zaki -, una notizia molto felice per me e un nuovo importante passo nella mia vita”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Guglielmo Giuseppe Maria Meardi, preside della classe di Scienze politico-sociali della Scuola Normale Superiore: “Ha sostenuto un ottimo esame orale in lingua inglese, poi la classe del nostro dottorato è internazionale e peraltro ci sono altri studenti che come lui provengono dall’Egitto. Una personalità come Patrick porterà sicuramente la testimonianza di un’esperienza particolare e un grande valore aggiunto, visto che noi siamo molto aperti alle sensibilità diverse”.

Prima di tornare in Italia, Zaki è stato incarcerato due anni in Egitto per la sua attività in merito ai diritti civili.