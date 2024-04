FIRENZE – Eugenio Giani è pronto a risarcire oltre 21mila soggetti colpiti dall’alluvione di inizio novembre.

“C’è l’intesa sull’arrivo di 66 milioni che come commissario, appena materialmente li avrò in liquidità, dispenseremo alle famiglie e alle imprese direttamente toccate”, ha detto il presidente regionale.

“Grazie alla Regione Toscana abbiamo fatto molti lavori – ha poi aggiunto Giani a margine di un evento a Firenze – per quello che riguarda la messa in sicurezza dei margini dei fiumi, degli alvei, e sul fronte della progettazione. Abbiamo addirittura 835 progetti che possono mettere in sicurezza tutta l’area interessata. E poi sono già arrivati alle famiglie i 25 milioni che come Regione abbiamo messo tempestivamente in attuazione”.