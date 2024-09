FORTE DEI MARMI – La strada più costosa d’Italia è a Forte dei Marmi (Lucca). Si tratta di via Luigi Raffaelli, dove il prezzo medio delle abitazione è di oltre 6 milioni.

In seconda posizione via Vittorio Veneto a Cernobbio, sul Lago di Como, con un costo medio di 3.231.053. Si ritorna in Versilia per completare il podio, via Francesco Donati, sempre a Forte dei Marmi, con un prezzo medio di quasi 3 milioni. Fondamenta d’Osmarin, al quarto posto nella classifica delle strade più costose d’Italia con un prezzo medio di 2.336.538 euro, è un affascinante scorcio di Venezia situato nel sestiere di Castello, uno dei quartieri più antichi e autentici della città lagunare. Segue Corso Magenta a Milano, con un prezzo di 2.187.654 euro.

Al sesto posto c’è Largo dell’Olgiata a Roma, con un valore medio di 2.125.633 euro. Piazza Duomo a Firenze, con le sue viste sulla Cattedrale di Santa Maria del Fiore e la Cupola del Brunelleschi, si posiziona settima con una media di 2.006.304 euro. La presenza di tre strade tra le prime dieci fa della Toscana una delle regioni capofila di questa speciale classifica.

