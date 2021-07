LIDO DI CAMAIORE – È stato presentato il programma degli eventi che comporranno il Bicinema 2021 nel parco di Bussoladomani a Lido di Camaiore (Lucca). La rassegna è stata confermata dopo l’apprezzamento che ha riscosso nella cittadinanza nella passata estate e sarà organizzato dalle società Alfea Cinematografica e Alive Srl. Per ora è stato stilato il programma del mese di luglio, mentre per agosto ci sarà ancora da aspettare. Due mesi di film che saranno arricchiti dall’incontro con l’attore e regista Nanni Moretti il prossimo 8 agosto. All’interno del programma del Bicinema sono previsti al parco di Bussoladomani anche il XV Festival di Burlamacco e una nuova edizione della Canzonissima di Carnevale.

Film per tutti i gusti

Anche quest’anno il Bicinema si caratterizza per la grande varietà dell’offerta cinematografica. Dai cartoni animati ai film più impegnati. Un modo per accontentare i gusti di tutti i tipi di pubblico. Prima di ogni proiezione, dalle 19 alle 20, l’Avis Zonale Versilia organizzerà da agosto dei giochi per i più piccoli, in modo che possano essere sensibilizzati al concetto di donazione. Le proiezioni di luglio cominceranno giovedì 8 con Jurassic Park e andranno avanti ogni sera fino al 31 luglio. Dopo il film di Steven Spielberg è in programma Crudelia e Nomadland in replica il 30 e 31 luglio), Comedias, Bohemian Rhapsody, Raya e l’ultimo drago, The Conjuring, Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta, Tom & Jerry, The Father, Il Cattivo Poeta, Il Grande Lebowski, Spirit, Flashdance, Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello, 100% Lupo, Rifkin’s Festival, Una Donna Promettente, A Star is Born, Onward, In the Mood for Love e Il Signore degli Anelli – Le due torri.

Sindaco Del Dotto: «Qui un altro modo di vivere»

«Questo del Bicinema – dichiara il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto – è un progetto che parla lo stesso linguaggio con cui l’area di Bussoladomani è stata rigenerata. Il parco è stato recuperato come un grande polmone verde della costa camaiorese e della Versilia. Anche con il Bicinema vogliamo far capire a chiunque vuole, soprattutto a chi ha testa, che trova intorno a sé delle alternative importanti per riempire il proprio tempo in modo intelligente. A causa della pandemia non abbiamo, purtroppo, le grandi capienze che avevamo sognato per quest’area e non le avremo se non nel medio periodo. Nonostante i costi e le difficoltà noi comunque ci dedichiamo con grande forza a organizzare queste opportunità, per lanciare anche un messaggio: impiegate in modo utile il vostro tempo, se avete del tempo libero usatelo per investire su voi stessi. Queste esperienze sono in grado di lasciarvi qualcosa che non sia la sbronza del sabato sera o l’euforia di qualche droga che sarebbe bene non prendere. Trovi un altro modo di vivere».

Assessore Baldaccini: «Calendario che conferma tutte le più importanti uscite della stagione»

«Ringrazio tutti quelli che si sono impegnati per questo evento – commenta l’assessore al turismo e alla cultura Gabriele Baldaccini -. Abbiamo collaborato per creare un calendario che conferma tutte le più importanti uscite della stagione imminente e una proposta che si fa notare per la sua natura particolarmente multimediale. Non ci resta che augurarci che il pubblico risponda magnificamente come lo scorso anno».

Avis: «Nostro contributo per sensibilizzare»

«Siamo lieti – dichiarano da Avis – di poter portare, anche quest’anno, il nostro contributo in termini di sensibilizzazione ad una manifestazione così bella e significativa per tutto il nostro territorio. Saremo presenti al Bicinema per promuovere la donazione di sangue e plasma, sia con un punto informativo che con una piccola attività di animazione, creata dalle volontarie del nostro servizio civile, per i bambini prima della proiezione dei film. L’organizzazione ci ha anche permesso di proiettare un breve spot di sensibilizzazione per condividere con i partecipanti quanto sia importante e semplice donare il sangue, in modo continuativo, specie nei mesi estivi, per evitare carenze che potrebbero mettere a rischio le cure di tanti pazienti. Ringraziamo per questa grande opportunità, tutti gli organizzatori, in special modo, Cristiano, Battista e Massimo Ceragioli e Alberto Gabbrielli di Alfea Cinematografica».

Una delle sorprese più apprezzate dell’estate

«Bicinema Bussoladomani 2020 è stata una delle sorprese più apprezzate dell’estate – affermano gli organizzatori Cristiano e Battista Ceragioli di Alive srl e Massimo Ceragioli (architetto di UpStudio) -. Un’estate che, come sappiamo tutti, è stata molto complicata per via del primo, durissimo, lockdown appena trascorso. Riproporci nel 2021 è una sfida che accettiamo con entusiasmo, convinti che il pubblico saprà apprezzare la programmazione messa in campo dal Cinema Arsenale. A una proposta artistica di livello uniamo la mobilità sostenibile e quindi un’attenzione particolare all’ambiente e a un tipo di socialità attenta alle esigenze di tutti, sicura e inclusiva. A tal proposito, ringraziamo la Misericordia e la Croce Verde di Lido di Camaiore per il loro impegno, a cui si aggiunge quello di Avis Zona Versilia. Quest’anno due gli eventi extra rispetto ai film e sono molto legati al territorio: il Festival di Burlamacco 2021 e la Canzonissima di Carnevale. Doveroso ringraziare anche chi ha concesso il patrocinio all’iniziativa e chi ha contribuito a Bicinema Bussoladomani, come il Comune di Camaiore, Toscana Promozione Turistica, Fiab, la Fondazione Banca del Monte di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Farmaè e Beautyè. Ringraziamo anche lo sponsor tecnico Mastertent e il media partner Radio Bruno, oltre alle associazioni di categoria: l’associazione Albergatori, l’associazione Balneari e il Centro Commerciale Naturale di Lido di Camaiore. Grazie anche alla Camera di Commercio della Versilia per la collaborazione nell’àmbito dell’area dedicata allo street food».

Possibile crescere a partire dal 2021

«Il Cinema Arsenale torna a mettere a disposizione di Bicinema Bussoladomani una programmazione ricca e varia, in grado di incontrare i diversi gusti del pubblico senza tuttavia cedere in qualità – commenta Alberto Gabbrielli di Alfea Cinematografica -. Siamo molto soddisfatti dell’edizione 2020, un’edizione molto complessa da mettere in piedi, e ora è possibile crescere a partire dal 2021, l’anno, si spera, della tanto desiderata ripartenza irreversibile anche per il settore della cultura”.