FOIANO DELLA CHIANA – Si è svolta in piazza Cavour, al fianco del palazzo comunale, la seconda edizione del premio giornalistico intitolato alla memoria di Giancarlo Sbardellati ed Enrico Nottolini, promosso dal Comune con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, Corecom e Regione Toscana.

Un appuntamento significativo per riflettere sulla professione giornalistica, riscoprire il valore dell’informazione come servizio alla comunità, e per conoscere da vicino le storie di alcuni dei protagonisti di questa stagione.

In particolare il premio è andata a Luisella Costamagna, volto noto della tv, attuale conduttrice di Tango su Rai2 reduce dalla recente intervista scoop a Rita Dalla Chiesa sui presunti mandanti dell’omicidio del padre. La Costamagna nel ripercorrere la sua carriera, ha ricordato anche i momenti più difficili, compreso il cosiddetto “editto bulgaro” che allontanò dalla Rai, Biagi, Luttazzi e Santoro, e che costò il posto anche a lei, all’epoca precaria della trasmissione “Sciuscià”.

Insieme a lei, sul palco di piazza Cavour anche Antonino Monteleone, reporter della trasmissione Le Iene e che a breve debutterà sulla Rai con un programma d’inchiesta tutto suo che, ha assicurato, “manterrà lo stesso sguardo” delle inchieste condotte per la popolare trasmissione di Italia1.

Altri riconoscimenti sono andati a Alessia Tarquinio, volto storico del giornalismo sportivo televisivo, a Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, e Francesco Cancellato, direttore del portale d’informazione Fanpage ed uno dei massimi esperti europei di nuovi linguaggi giornalistici. Riconoscimenti anche per Claudio Zeni, storica firma del giornalismo aretino e grande esperto di enogastronomia, e per la scrittrice e giornalista del Corriere di Arezzo, Francesca Muzzi.