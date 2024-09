FIRENZE – “Io ritengo che prima di tutto sia importante costruire Toscana strade, poi il quando Toscana strade incomincia a attivare il pedaggio se vogliamo è qualcosa di secondario”.

Un capitolo che resta però tutto da scrivere, nonostante i desiderata del presidente Eugenio Giani. il pedaggio arriviamo a ipotizzarlo perché c’è uno Stato che in questo momento in Toscana non ha visto partire un’opera pubblica da quando c’è questo governo”.

Secondo il governatore toscano, che ha parlato a margine della presentazione dell’Internet festival in programma a Pisa, “l’importante è mettersi d’accordo sul metodo: affrontare la modernizzazione di quell’infrastruttura che è cruciale per la Toscana attraverso un percorso che dia a un soggetto, come a livello nazionale è Aspi e a livello regionale sarà Toscana strade, per poter concentrare l’impegno sulla progettazione, sulla definizione e la decisione di quali sono i tratti in cui possiamo arrivare alla corsia d’emergenza, i tratti in cui è possibile arrivare alla terza corsia, i tratti in cui è necessario anche ridefinire tutto il tracciato, e su quelli poi le risorse le possiamo trovare”.

