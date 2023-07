SIENA – In una fase di profonda crisi politica della sinistra, il Partito Socialista Italiano sarà protagonista il 22 e 23 luglio a Roma degli Stati generali del socialismo italiano.

“Un’occasione di confronto – spiega il segretario del Psi senese Alfredo Ardanese – in cui saranno coinvolti cittadini, militanti socialisti e chiunque si riconosca nei valori della sinistra riformista e su temi che da sempre fanno parte dell’agenda politica socialista e della sinistra italiana”. “Un’occasione per rafforzare quell’aria politica Socialista laico riformista, con il fine di costruire una base programmatica politica dei Socialisti per le prossime elezioni europee” conclude Ardanese.