FIRENZE – La Regione sui ristori agli alluvionati ha fatto la propria parte, il governo meno. A sostenerlo lo stesso ente regionale, sottolineando che i 25 milioni promessi stanno arrivando. Mancano invece i 66 annunciati dall’esecutivo.

“Su un totale di 9643 richiedenti il contributo regionale, siano state liquidate 6437 domande per un importo di Euro 16,972,724euro. Si tratta di circa il 67 per cento del totale”, ha detto il presidente Eugenio Giani. “Entro fine maggio, con un altro decreto, verranno liquidati ulteriori cittadini per arrivare già entro la fine del mese ad una copertura di circa l’85 per cento delle richieste valide – ha aggiunto -. E’ infatti da notare che ad oggi 1335 richiedenti non hanno trasmesso l’Iban per cui i richiedenti ad oggi liquidabili sono 8308”.

L’occasione per attaccare il governo: “Molti parlamentari locali del centro destra si sono vantati di questi 66 milioni, ma nella legge hanno dimenticato di scrivere e indicare la procedura, lasciando i ministeri nell’impossibilità di concretizzare questo impegno verso il commissario che è il Presidente della Regione Toscana”.

Sulle somme urgenze il Governo ha riconosciuto 122milioni a fronte di una richiesta di 162milioni. Significa che mancano 40milioni che ricadranno in parte sui Comuni già duramente colpiti. Ricordiamo anche che per gli interventi per la riduzione del rischio idraulico la regione ha inviato al Governo un piano da oltre 1 miliardo di euro di interventi dei quali ad oggi non c’è stato alcun riscontro