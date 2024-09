VIAREGGIO – Il primo ospedale virtuale d’Italia potrebbe sorgere a Viareggio (Lucca). Il progetto prevede una centrale operativa da cui i medici possono controllare e gestire i pazienti in remoto.

Il modello, ispirato dall’esperienza statunitense del Mercy Virtual Hospital, attiva in cinque stati, potrebbe portare a un risparmio di oltre due miliardi e mezzo di euro di spesa pubblica (200 milioni di euro per la sola Toscana), grazie alla riduzione di ricoveri inutili. A presentarlo Claudio Zanon, di Motore Sanità, durante la Festa della Salute iCare di Viareggio.

Il nuovo modello consentirebbe di gestire a distanza i casi non gravi, potrebbero essere seguiti dai medici 24 al giorno e 7 giorni su 7, restando nel proprio letto di casa. “Il primo progetto – ha spiegato Zanon – partirà proprio da Viareggio, con un piano che, in base alle nostre stime, potrà portare un risparmio per la Regione Toscana di 211 milioni di euro”.

Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio, si è detto “orgoglioso di ospitare il primo ospedale virtuale d’Italia, un progetto innovativo che permetterà ai cittadini di accedere a cure mediche di qualità direttamente da casa”.

