VIAREGGIO – A Viareggio arriva una flotta di 200 monopattini. Il servizio entrerà a pieno regime a partire da domani con il posizionamento in città di mezzi Bird Two, modello di riferimento per il mercato per prestazioni, affidabilità, autonomia ed esperienza di guida, e risponde alla volontà dell’amministrazione viareggina di incentivare l’utilizzo di modalità di trasporto alternative sempre più smart e sostenibili.

Saranno previste tariffe dedicate e agevolate in base all’utenza, in particolare per gli operatori sanitari comunali, i quali potranno beneficiare di un numero di corse gratuite ogni giorno.

Potranno usufruire del servizio di Bird gli utenti a partire dai 14 anni di età, per i quali è prevista l’obbligatorietà del casco fino ai 18 anni. Sarà necessario scaricare e installare sul proprio smartphone (Android o Apple) l’app Bird, che permetterà di localizzare il monopattino più vicino e riservarlo per un massimo di 30 minuti. Sarà possibile sbloccare il veicolo e avviare il noleggio inquadrando tramite app il QR code visualizzato sul monopattino selezionato. Per rilasciarlo a destinazione raggiunta, sarà infine necessario scattare una foto per dimostrarne il corretto posizionamento.

“Un servizio che abbiamo sperimentato lo scorso anno – commenta l’assessore alle Smart City Valter Alberici, che ha riscosso un discreto successo soprattutto fra i più giovani. Il monitoraggio delle attività svolte fino al 31 ottobre 2020 ha infatti evidenziato un frequente uso dei veicoli, con un numero di noleggi pari a 28.853 ed un numero di chilometri percorsi pari ad oltre 58mila e conseguente risparmio di Co2 stimabile in circa 11 ton. Abbiamo quindi deciso di procedere all’affidamento del servizio individuando un operatore che avesse tutti i requisiti del caso – continua Alberici – e potesse garantire gli standard richiesti dalla nostra città, sia a livello di numero di mezzi che di tecnologia messa a disposizione, compresa un’app dedicata che dovrà evidenziare i percorsi consentiti, i vari divieti emessi e il costo del servizio”.

“La missione di Bird è aiutare a rendere le città più vivibili riducendo il traffico e le emissioni causate dai comuni mezzi di trasporto. Arriviamo in Versilia con grande piacere – conclude Cristina Donofrio, General Manager di Bird Italy – dove la mobilità “verde” è un simbolo fin dagli anni ’60 e non ha smesso di innovarsi, in particolare a Viareggio dove l’amministrazione è costantemente impegnata per offrire ai residenti e ai turisti nuovi servizi che consentono di limitare l’utilizzo delle auto in favore di soluzioni più rispettose dell’ambiente e in grado di migliorare la viabilità e la qualità dell’aria”.