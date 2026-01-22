FIRENZE – Sono stati nominati a fine 2025 i nuovi accademici dei Georgofili.
La nomina è avvenuta nel corso dell’Assemblea del Corpo Accademico: in totale sono 104, fra onorari, emeriti, ordinari, corrispondenti stranieri, corrispondenti e aggregati. Un titolo prestigioso quello dell’Accademia dei Georgofili, fondata a Firenze nel 1753.
Ecco chi sono i nuovi accademici:
ACCADEMICO ONORARIO
SPINI VALDO – FIRENZE
ACCADEMICI EMERITI
1) BINI CLAUDIO – FIRENZE
2) D’AFFLITTO NICOLÒ – FIRENZE
3) MARTIRANO LETIZIA – ROMA
4) MARTUCCELLI ANNA MARIA – ROMA
5) NOLA GIUSEPPE – COSENZA
6) POLI BIANCA MARIA – FIRENZE
7) ROGARI SANDRO – FIRENZE
8) TOCCOLINI ALESSANDRO – MILANO
9) VIOLA FRANCO – PADOVA
ACCADEMICI ORDINARI
1) AMIRANTE RICCARDO – BARI
2) BAVARESCO LUIGI – PIACENZA
3) BOSCIA DONATO – BARI
4) CESCO STEFANO – BOLZANO
5) CONTINELLA ALBERTO – CATANIA
6) FARETRA FRANCESCO – BARI
7) GALLI PAOLO – MILANO
8) GOZZINI BERNARDO – FIRENZE
9) MACCIOTTA NICOLÒ PIETRO PAOLO – SASSARI
10) NANNIPIERI PAOLO – FIRENZE
11) PAZZONA ANTONIO – SASSARI
12) PERNIOLA MICHELE – MATERA
13) PICCINNI GABBRIELLA – SIENA
14) ROMANO DANIELA – CATANIA
15) SARROCCO SABRINA – PISA
16) VADALÀ GIUSEPPE – ROMA
17) VAGNOZZI ANNA – ROMA
18) VELASCO RICCARDO – TREVISO
19) ZIMBALATTI GIUSEPPE – REGGIO CALABRIA
ACCADEMICI CORRISPONDENTI STRANIERI
1) BREWSTER CHRISTOPHER – MAASTRICHT
2) LOPEZ JAIME LILLO – MADRID
3) MYERSON ROGER – CHICAGO
ACCADEMICI CORRISPONDENTI
1) BAILONI LUCIA – PADOVA
2) D’AGOSTINO NUNZIO – NAPOLI
3) DE GIORGI ROBERTO – BRUXELLES
4) DI VAIO CLAUDIO – NAPOLI
5) FAZIO ALESSANDRA – MILANO
6) GAREFFI ARRIGO PAOLO ANDREA – VICENZA
7) LA NOTTE PIERFEDERICO – BARI
8) LAUDICINA VITO ARMANDO – PALERMO
9) LAURI MARINA – FIRENZE
10) MANTINO FRANCESCO – ROMA
11) MARANGONI LUCA – BRUXELLES
12) MATTINA FRANCESCO – BRUXELLES
13) MAURO MARIO – FIRENZE
14) MONTALI MARCO – BOLZANO
15) MURARO GILBERTO – PADOVA
16) NOCENTINI SUSANNA – FIRENZE
17) PASCUCCI GIORDANO – FIRENZE
18) PESCE ALESSANDRA – ROMA
19) PROSPERI LAURA – MILANO
20) REYNERI AMEDEO – TORINO
21) SALERNO MARIA RITA – FERMO
22) SARTORI LUIGI – PADOVA
23) SOTIS GIANLUCA – ROMA
24) SPANO DONATELLA – SASSARI
25) SPANÒ MATTEO – FIRENZE
26) STEFANI SERENA – AREZZO
27) TREVISAN MARCO – PARMA
28) UNIFORMI MAURO – ROMA
29) ZAMPERLIN PAOLA – FIRENZE
ACCADEMICI AGGREGATI
1) ANDREOTTI CARLO – BOLZANO (SEZIONE NORD-EST)
2) BALDARELLI FRANCESCO – PESARO URBINO (SEZIONE CENTRO-EST)
3) BARSANTI DANILO – PISA (SEZIONE CENTRO-OVEST)
4) BEDINI GIANNI – PISA (SEZIONE CENTRO-OVEST)
5) BERNARDI BRUNO – REGGIO CALABRIA (SEZIONE SUD-OVEST)
6) BERTINELLI NICOLA – PARMA (SEZIONE CENTRO-EST)
7) BOBBA NATALIA – NOVARA (SEZIONE NORD-OVEST)
8) BRAMBILLA VITTORIA – MILANO (SEZIONE NORD-OVEST)
9) BRANCA FERDINANDO – CATANIA (SEZIONE SUD-OVEST)
10) CAIROLI MONICA – PORDENONE (SEZIONE NORD-EST)
11) CARUSO MARCO – CATANIA (SEZIONE SUD-OVEST)
12) CATALANO LUIGI – BARI (SEZIONE SUD-EST)
13) CICIA GIANNI – NAPOLI (SEZIONE SUD-OVEST)
14) CONTE GIUSEPPE – PISA (SEZIONE CENTRO-OVEST)
15) CONTINI CATERINA – FIRENZE (SEZIONE CENTRO-OVEST)
16) CREPALDI PAOLA – MILANO (SEZIONE NORD-OVEST)
17) DE GARA LAURA – ROMA (SEZIONE CENTRO-OVEST)
18) DE MASTRO GIUSEPPE – BARI (SEZIONE SUD-EST)
19) DE VECCHI MARCO – TORINO (SEZIONE NORD-OVEST)
20) DI CAMILLO LUIGI – PESCARA (SEZIONE CENTRO-EST)
21) DINUCCIO ELIO – TORINO (SEZIONE NORD-OVEST)
22) FARO MARIO – CATANIA (SEZIONE SUD-OVEST)
23) FELICETTI RICCARDO – TRENTO (SEZIONE NORD-EST)
24) GIACCIO GIUSEPPE – CASERTA (SEZIONE SUD-OVEST)
25) IEMMA LAZZARO – SALERNO (SEZIONE SUD-OVEST)
26) LAMBERTINI GIAN MARCO – BRUXELLES (SEZIONE UNIONE EUROPEA)
27) LI VECCHI DAMIANO – BRUXELLES (SEZIONE UNIONE EUROPEA)
28) LUCCI PAOLO – ANCONA (SEZIONE CENTRO-EST)
29) MARINO CHIARA – SALERNO (SEZIONE SUD-OVEST)
30) MASSARI ANDREA – MILANO (SEZIONE NORD-OVEST)
31) MILONE PIERLUIGI – PERUGIA (SEZIONE CENTRO-EST)
32) MONTEMURRO CINZIA – BARI (SEZIONE SUD-EST)
33) MORETTINO ARTURO – PALERMO (SEZIONE SUD-OVEST)
34) NAVARINI LUCIANO – TRIESTE (SEZIONE NORD-EST)
35) NICOLI MARIA CRISTINA – UDINE (SEZIONE NORD-EST)
36) NUNZIATA ANGELINA – CASERTA (SEZIONE SUD-OVEST)
37) PAGANIN NISIO – VERONA (SEZIONE NORD-EST)
38) PERTOT ILARIA – TRENTO (SEZIONE NORD-EST)
39) RAPPUOLI ROBERTO – SIENA (SEZIONE CENTRO-OVEST)
40) ROMANAZZI GIANFRANCO – ANCONA (SEZIONE CENTRO-EST)
41) RUISI MARCANTONIO – PALERMO (SEZIONE SUD-OVEST)
42) SEBASTIANI LUCA – PISA (SEZIONE CENTRO-OVEST)
43) VALENTINI AURELIO – ROMA (SEZIONE CENTRO-OVEST)