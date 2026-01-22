Tempo lettura: 3 minuti

FIRENZE – Sono stati nominati a fine 2025 i nuovi accademici dei Georgofili.

La nomina è avvenuta nel corso dell’Assemblea del Corpo Accademico: in totale sono 104, fra onorari, emeriti, ordinari, corrispondenti stranieri, corrispondenti e aggregati. Un titolo prestigioso quello dell’Accademia dei Georgofili, fondata a Firenze nel 1753.

Ecco chi sono i nuovi accademici:

ACCADEMICO ONORARIO

SPINI VALDO – FIRENZE

ACCADEMICI EMERITI

1)          BINI CLAUDIO – FIRENZE
2)          D’AFFLITTO NICOLÒ – FIRENZE
3)          MARTIRANO LETIZIA – ROMA
4)          MARTUCCELLI ANNA MARIA – ROMA
5)          NOLA GIUSEPPE – COSENZA
6)          POLI BIANCA MARIA – FIRENZE
7)          ROGARI SANDRO – FIRENZE
8)          TOCCOLINI ALESSANDRO – MILANO
9)          VIOLA FRANCO – PADOVA

ACCADEMICI ORDINARI

1)          AMIRANTE RICCARDO – BARI
2)          BAVARESCO LUIGI – PIACENZA
3)          BOSCIA DONATO – BARI
4)          CESCO STEFANO – BOLZANO
5)          CONTINELLA ALBERTO – CATANIA
6)          FARETRA FRANCESCO – BARI
7)          GALLI PAOLO – MILANO
8)          GOZZINI BERNARDO – FIRENZE
9)          MACCIOTTA NICOLÒ PIETRO PAOLO – SASSARI
10)        NANNIPIERI PAOLO – FIRENZE
11)        PAZZONA ANTONIO – SASSARI
12)        PERNIOLA MICHELE – MATERA
13)        PICCINNI GABBRIELLA – SIENA
14)        ROMANO DANIELA – CATANIA
15)        SARROCCO SABRINA – PISA
16)        VADALÀ GIUSEPPE – ROMA
17)        VAGNOZZI ANNA – ROMA
18)        VELASCO RICCARDO – TREVISO
19)        ZIMBALATTI GIUSEPPE – REGGIO CALABRIA

ACCADEMICI CORRISPONDENTI STRANIERI

1)          BREWSTER CHRISTOPHER – MAASTRICHT
2)          LOPEZ JAIME LILLO – MADRID
3)          MYERSON ROGER – CHICAGO

ACCADEMICI CORRISPONDENTI

1)          BAILONI LUCIA – PADOVA
2)          D’AGOSTINO NUNZIO – NAPOLI
3)          DE GIORGI ROBERTO – BRUXELLES
4)          DI VAIO CLAUDIO – NAPOLI
5)          FAZIO ALESSANDRA – MILANO
6)          GAREFFI ARRIGO PAOLO ANDREA – VICENZA
7)          LA NOTTE PIERFEDERICO – BARI
8)          LAUDICINA VITO ARMANDO – PALERMO
9)          LAURI MARINA – FIRENZE
10)        MANTINO FRANCESCO – ROMA
11)        MARANGONI LUCA – BRUXELLES
12)        MATTINA FRANCESCO – BRUXELLES
13)        MAURO MARIO – FIRENZE
14)        MONTALI MARCO – BOLZANO
15)        MURARO GILBERTO – PADOVA
16)        NOCENTINI SUSANNA – FIRENZE
17)        PASCUCCI GIORDANO – FIRENZE
18)        PESCE ALESSANDRA – ROMA
19)        PROSPERI LAURA – MILANO
20)        REYNERI AMEDEO – TORINO
21)        SALERNO MARIA RITA – FERMO
22)        SARTORI LUIGI – PADOVA
23)        SOTIS GIANLUCA – ROMA
24)        SPANO DONATELLA – SASSARI
25)        SPANÒ MATTEO – FIRENZE
26)        STEFANI SERENA – AREZZO
27)        TREVISAN MARCO – PARMA
28)        UNIFORMI MAURO – ROMA
29)        ZAMPERLIN PAOLA – FIRENZE

ACCADEMICI AGGREGATI

1)          ANDREOTTI CARLO – BOLZANO (SEZIONE NORD-EST)
2)          BALDARELLI FRANCESCO – PESARO URBINO (SEZIONE CENTRO-EST)
3)          BARSANTI DANILO – PISA (SEZIONE CENTRO-OVEST)
4)          BEDINI GIANNI – PISA (SEZIONE CENTRO-OVEST)
5)          BERNARDI BRUNO – REGGIO CALABRIA (SEZIONE SUD-OVEST)
6)          BERTINELLI NICOLA – PARMA (SEZIONE CENTRO-EST)
7)          BOBBA NATALIA – NOVARA (SEZIONE NORD-OVEST)
8)          BRAMBILLA VITTORIA – MILANO (SEZIONE NORD-OVEST)
9)          BRANCA FERDINANDO – CATANIA (SEZIONE SUD-OVEST)
10)        CAIROLI MONICA – PORDENONE (SEZIONE NORD-EST)
11)        CARUSO MARCO – CATANIA (SEZIONE SUD-OVEST)
12)        CATALANO LUIGI – BARI (SEZIONE SUD-EST)
13)        CICIA GIANNI – NAPOLI (SEZIONE SUD-OVEST)
14)        CONTE GIUSEPPE – PISA (SEZIONE CENTRO-OVEST)
15)        CONTINI CATERINA – FIRENZE (SEZIONE CENTRO-OVEST)
16)        CREPALDI PAOLA – MILANO (SEZIONE NORD-OVEST)
17)        DE GARA LAURA – ROMA (SEZIONE CENTRO-OVEST)
18)        DE MASTRO GIUSEPPE – BARI (SEZIONE SUD-EST)
19)        DE VECCHI MARCO – TORINO (SEZIONE NORD-OVEST)
20)        DI CAMILLO LUIGI – PESCARA (SEZIONE CENTRO-EST)
21)        DINUCCIO ELIO – TORINO (SEZIONE NORD-OVEST)
22)        FARO MARIO – CATANIA (SEZIONE SUD-OVEST)
23)        FELICETTI RICCARDO – TRENTO (SEZIONE NORD-EST)
24)        GIACCIO GIUSEPPE – CASERTA (SEZIONE SUD-OVEST)
25)        IEMMA LAZZARO – SALERNO (SEZIONE SUD-OVEST)
26)        LAMBERTINI GIAN MARCO – BRUXELLES (SEZIONE UNIONE EUROPEA)
27)        LI VECCHI DAMIANO – BRUXELLES (SEZIONE UNIONE EUROPEA)
28)        LUCCI PAOLO – ANCONA (SEZIONE CENTRO-EST)
29)        MARINO CHIARA – SALERNO (SEZIONE SUD-OVEST)
30)        MASSARI ANDREA – MILANO (SEZIONE NORD-OVEST)
31)        MILONE PIERLUIGI – PERUGIA (SEZIONE CENTRO-EST)
32)        MONTEMURRO CINZIA – BARI (SEZIONE SUD-EST)
33)        MORETTINO ARTURO – PALERMO (SEZIONE SUD-OVEST)
34)        NAVARINI LUCIANO – TRIESTE (SEZIONE NORD-EST)
35)        NICOLI MARIA CRISTINA – UDINE (SEZIONE NORD-EST)
36)        NUNZIATA ANGELINA – CASERTA (SEZIONE SUD-OVEST)
37)        PAGANIN NISIO – VERONA (SEZIONE NORD-EST)
38)        PERTOT ILARIA – TRENTO (SEZIONE NORD-EST)
39)        RAPPUOLI ROBERTO – SIENA (SEZIONE CENTRO-OVEST)
40)        ROMANAZZI GIANFRANCO – ANCONA (SEZIONE CENTRO-EST)
41)        RUISI MARCANTONIO – PALERMO (SEZIONE SUD-OVEST)
42)        SEBASTIANI LUCA – PISA (SEZIONE CENTRO-OVEST)
43)        VALENTINI AURELIO – ROMA (SEZIONE CENTRO-OVEST)

