SIENA – Tre volte candidato all’Oscar, due volte premiato come migliore interprete al Festival di Cannes, Marcello Mastroianni (1924-1996) è stato uno degli attori più conosciuti e apprezzati all’estero, soprattutto per i ruoli da protagonista nei film di Federico Fellini.

A lui, il divo timido, è dedicato l’appuntamento del 23 gennaio con I Venerdì di Siena, iniziativa del Comune di Siena a cura di toscanalibri.it per la direzione artistica di Francesco Ricci e la collaborazione di Massimiliano Bellavista.

Alle 17.30 nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico Adele Betti, dottoressa in storia e critica del cinema, e Vincenzo Coli, giornalista e scrittore, racconteranno gli esordi teatrali e cinematografici di Mastroianni, ripercorrendo la sua carriera di attore fino all’incontro con Federico Fellini e la trasformazione del “divo timido” nel suo alter ego sullo schermo. Non mancheranno poi il confronto con altri grandi attori come Sordi, Gassman, Tognazzi e Manfredi e il riferimento alle donne che hanno lavorato con lui, su tutte su Sophia Loren.

