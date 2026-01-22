Tempo lettura: < 1 minuto

VIAREGGIO – I finanzieri del Comando provinciale di Lucca hanno smascherato un noto DJ residente in Versilia, attivo in 257 eventi ma totalmente invisibile al fisco.

Grazie a un’attenta analisi dei social network, le Fiamme Gialle hanno ricostruito l’attività “nascosta” dell’aspirante vip, che promuoveva serate affollate con foto e commenti entusiasti, senza partita Iva né dichiarazioni dei redditi.

Nonostante la mole di lavoro documentata online in poco più di due anni, il disc jockey ha incassato oltre 220.000 euro non dichiarati. L’operazione, partita dal Nucleo di Viareggio, ha portato a sanzioni amministrative per violazioni formali e sostanziali.

«L’operazione si inquadra nella mission del Corpo della Guardia di Finanza a tutela dei professionisti del settore che operano nel rispetto delle regole, facendo emergere quei comportamenti illeciti che creano una concorrenza sleale ed iniquità nei rapporti con l’erario», spiegano dal Comando provinciale lucchese.

Un caso che sottolinea l’importanza dei controlli digitali per contrastare l’evasione nel mondo dell’intrattenimento.

