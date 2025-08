Tempo lettura: 2 minuti

ABBADIA SAN SALVATORE – Un intervento da circa 390 mila euro per la sistemazione della zona servizi e spogliatoi della palestra scolastica dell’I.I.S. Amedeo Avogadro nel Comune di Abbadia San Salvatore.

È quanto programmato dalla Provincia di Siena per l’adeguamento alle norme Coni per l’impiantistica sportiva. Un intervento che ha, contestualmente, anche l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche ed efficientare energeticamente i locali di supporto agli spogliatoi e di servizio alla palestra.

“Prosegue l’attività di adeguamento delle palestre degli istituti d’istruzione superiori su tutto il territorio provinciale – sottolinea la Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti. – Questo ulteriore intervento rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità delle infrastrutture sportive del nostro territorio, rendendole più accessibili, sicure e sostenibili sia per gli studenti che per gli sportivi che svolgono attività attraverso le associazioni del territorio. Grazie alle risorse regionali investiremo in un progetto che non solo risponderà ad una domanda sportiva per la comunità di Abbadia San Salvatore, ma promuoverà anche l’inclusione e la transizione ecologica”.

“Il contributo regionale per l’adeguamento della palestra dell’Istituto Avogadro rappresenta una bellissima notizia per la nostra comunità e un passo avanti significativo per il nostro territorio – aggiunge il Sindaco di Abbadia San Salvatore Niccolò Volpini. – Su questo progetto abbiamo iniziato a lavorare da tempo, prima con il Presidente della Provincia Bussagli e poi con la Presidente Carletti, che oggi voglio ringraziare pubblicamente per aver dimostrato grande attenzione verso il mondo della scuola. L’adeguamento della palestra dell’Avogadro non è solo un’opera necessaria: è un primo passo verso la creazione di un’infrastruttura sportiva moderna e centrale, capace di ospitare attività scolastiche e iniziative sportive anche extrascolastiche, come già avvenuto in passato con il ritiro della Mens Sana. Da anni il Comune di Abbadia San Salvatore collabora positivamente con la Provincia di Siena e con le associazioni del territorio. Siamo già pronti a fare la nostra parte per il successivo adeguamento antincendio, indispensabile per il pieno utilizzo agonistico della struttura. Un ringraziamento sentito va alla struttura tecnica della Provincia, che — pur operando con risorse limitate — ha dimostrato grande competenza, permettendoci di partecipare al bando regionale e ottenere questo importante risultato”.

Una struttura utilizzata dagli studenti durante gli orari scolastici e dagli atleti delle varie associazioni sportive del territorio in orario extra scolastico. L’intervento è stato finanziato per 315 mila euro con un contributo della Regione Toscana attraverso il bando sugli impianti sportivi e per circa 75 mila euro dalla Provincia di Siena con risorse proprie. L’assegnazione dei lavori è prevista entro il mese di novembre del 2025. Sempre nell’Istituto d’istruzione superiore Avogadro sono stati ultimati lo scorso novembre i lavori di rinforzo dei solai della copertura dell’intero edificio scolastico, finanziato nell’ambito del PNRR, per un importo di 814 mila euro. È, infine, previsto di eseguire, sempre nel corso del 2025, un intervento di rifacimento dei servizi igienici per 170 mila euro finanziato con fondi propri della Provincia.