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VOLTERRA – Volterra è una delle sei migliori destinazione per sfuggire all’overtourism. È quanto riporta il giornale britannico The Guardian, che ha stilato una classifica dei luoghi più belli per viaggiare in tranquillità, osservando paesaggi mozzafiato o reperti storici millenari, senza fare a spallate.

Il colle etrusco, infatti, è da anni una delle mete turistiche più ambite e nascoste della provincia di Pisa: nel 2025 sono stati 83.867 arrivi e ben 226.425 presenze di cui 166.656 in quota straniera. Nonostante ciò, il turismo è ben scaglionato durante la bella stagione e riesce quindi a non impattare sulla vita quotidiana dei visitatori, permettendo di godersi le bellezze architettoniche e paesaggistiche senza eccessive code.

“L’inserimento di Volterra tra le sei migliori destinazioni della Toscana per sfuggire all’overtourism da parte del The Guardian – ha commentato il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo – è una notizia importante che valorizza il nostro territorio, la provincia di Pisa e l’intera Toscana diffusa. Volterra è un simbolo della Toscana più autentica con un patrimonio storico e culturale straordinario che va dalle origini etrusche fino al medioevo. È una realtà che dimostra come sia possibile coniugare qualità dell’offerta turistica, identità e sostenibilità”.

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