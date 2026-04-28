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PRATO – L’assemblea dei Soci di Estra SpA ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell’utile.

È stata deliberata la distribuzione agli Azionisti – Plures SpA (39,590%), Coingas SpA (25,194%), Intesa SpA (25,194%), Viva Energia Holding Finanziaria (10,022%) – di dividendi per complessivi 14.125.708 euro, pari a un dividendo per azione di 0,062 euro, quale espressione di una gestione orientata alla generazione continua di valore a beneficio dei territori e delle comunità di riferimento, in linea con quanto fatto nei precedenti esercizi.

“I risultati approvati – dichiara il Presidente esecutivo Francesco Macrì – confermano un percorso di crescita fondato sull’equilibrio economico e su investimenti orientati allo sviluppo. La generazione di valore per i nostri azionisti si traduce in valore per i territori, rafforzando così una capacità costante e sostenibile di creare benefici condivisi. La distribuzione dei dividendi rappresenta un passaggio significativo di questo percorso, che guarda con continuità allo sviluppo industriale e alle sfide della transizione energetica, nel segno della responsabilità e della creazione di valore duraturo per i territori. Pur nella pienezza dei poteri fino al prossimo rinnovo degli organi, l’azione societaria sarà esercitata nel rispetto del budget e delle linee del piano industriale, con un approccio improntato a prudenza gestionale e coerenza con gli indirizzi strategici definiti”.

“Il 2025 – commenta l’Amministratore Delegato Nicola Ciolini – conferma la validità delle scelte industriali intraprese e il rafforzamento progressivo della capacità del Gruppo di operare con efficienza e visione di lungo periodo”.

Nel corso della seduta sono stati inoltre approvati il bilancio consolidato e la Dichiarazione di Sostenibilità del Gruppo. I risultati consolidati evidenziano ricavi pari a 1.198,3 milioni di euro, un EBITDA di 155,2 milioni di euro e un utile netto di 37,9 milioni di euro, confermando un quadro economico solido e di rilievo.

Gli investimenti del Gruppo

Nel periodo di riferimento, il Gruppo ha inoltre realizzato attività di investimento e sviluppo per oltre 260 milioni di euro, il livello più elevato nella storia di Estra, destinati in larga parte ad acquisizioni di impianti e progetti nel settore delle energie rinnovabili.

Per quanto riguarda i punti all’ordine del giorno relativi al rinnovo degli organi sociali, l’Assemblea ha ritenuto opportuno rinviare le relative determinazioni a una fase successiva. La decisione è arrivata su proposta del Presidente Perra in considerazione delle imminenti elezioni amministrative che interesseranno anche alcune amministrazioni socie di Plures SpA.

Entro il 30 luglio la nuova Assemblea dei soci

La decisione risponde a ragioni di opportunità istituzionale e al quadro di rappresentanza degli enti soci. Su proposta del Presidente Perra, è stato inoltre conferito mandato al Presidente Macrì di procedere alla convocazione di una nuova Assemblea dei Soci, con i medesimi punti all’ordine del giorno, entro il 30 luglio.

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