SIENA – Agile Academy inaugura la nuova sede: aule per la formazione, spazi aperti e coworking. Questa la filosofia degli ambienti dedicati alla nuova scuola d’impresa di via Toselli, a Siena, un ambiente di lavoro proiettato alla formazione del futuro, in grado di stimolare tutti coloro che vorranno iscriversi ai corsi che si terranno a partire da gennaio 2022.

Leggi AdF e Gruppo Acea: nasce Agile Academy per sviluppare le eccellenze del futuro. Prima esperienza in Toscana

Ad aprire le porte al pubblico, Piero Ferrari, amministratore delegato di Agile Academy e Giovanni Papaleo, Chief Operating Officer del Gruppo Acea.

Ad Ferrari: «Accademia vuole essere l’elemento di congiunzione tra il territorio e le imprese»

«Oggi abbiamo inaugurato la sede ufficiale della nostra accademia che vuole essere l’elemento di congiunzione tra il territorio e le imprese – commenta l’amministratore delegato di AdF e Agile Academy Ferrari –. Agile Academy nasce per formare le nuove competenze e i nuovi saperi del futuro per le aziende di questo territorio e non solo. Un acceleratore ed un incubatore di nuove professionalità a servizio della comunità e del territorio che serviamo».

Papaleo: «Formare tante persone alle nuove professioni emergenti che in questa fase evolutiva sono altamente necessarie»

«A gennaio inizieranno i primi corsi, la nostra speranza è quella di formare tante persone alle nuove professioni emergenti che in questa fase evolutiva sono altamente necessarie – commenta il Chief Operating Officer del Gruppo Acea Giovanni Papaleo –, ma soprattutto lo faremo attraverso la nuova metodologia agile che sta portando un cambio epocale nell’approccio al lavoro. Il nostro scopo inoltre è anche di colmare le lacune e i vuoti delle professioni che ad oggi mancano nelle nostre imprese ed in generale in Italia».

Agile Academy, che svolgerà le sue attività didattiche sia online che nella sua sede senese, mira a precorrere i tempi rispetto allo studio di nuovi saperi, alla formazione di nuove competenze e nuovi ruoli organizzativi, orientati anche alla digitalizzazione e alla transizione ecologica. Questo permetterà di progettare e qualificare nuove figure professionali e aumentare le loro possibilità in ambito occupazionale. Cyber security al femminile e Big Data, saranno i primi corsi proposti dall’accademia che offre modelli di didattica innovativi e mira a promuove una visione imprenditoriale della formazione in linea con i nuovi scenari, valorizzando il know how del territorio, favorendo sinergie e riducendo il tempo di inserimento delle persone nel mondo del lavoro.

Tra gli altri obiettivi della nuova Corporate Academy, offrire consulenza imprenditoriale; promuovere lo sviluppo digitale-tecnologico delle imprese e degli enti locali in chiave sostenibile; fornire supporto per l’accesso agli strumenti di finanziamento pubblico e privato e sensibilizzare le imprese sulle opportunità di sviluppo industriale. L’accademia si occuperà, inoltre, di realizzare studi e ricerche in ambito socio-economico su nuove tecnologie, sostenibilità ambientale, economia circolare ed economia a bassa emissione di carbonio.