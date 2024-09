SIENA – Agnese Carletti, Sindaca di San Casciano dei Bagni, vicepresidente uscente sostenuta dal centrosinistra è la nuova Presidente della Provincia di Siena con il 65% delle preferenze e 55.708 voti ponderati.

Su un totale di 463 aventi diritto tra sindaci e consiglieri comunali, hanno votato in 391, l’84,44%. Alessio Serragli, Sindaco di Monticiano ha ottenuto il 35% delle preferenze e 29.985 voti ponderati. Sei schede bianche e sette schede nulle.

“Siamo orgogliosi per questo risultato – commenta la neoeletta – perché è maturato con un’alta affluenza alle urne (85%) e perché abbiamo ottenuto i consensi del Centrosinistra unito e non solo, raggiungendo il 65% dei voti. Sindache e sindaci, consigliere e consiglieri della nostra coalizione hanno dimostrato il valore dell’unità, ma la nostra proposta ha convinto anche esponenti di altri schieramenti e questo è un segnale importante, anche sul piano politico. Con il nuovo Consiglio Provinciale vogliamo avviare una collaborazione davvero attiva e costruttiva per il bene comune dei nostri territori.”

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!

“Sono onorata – prosegue Carletti – di essere la prima donna presidente della Provincia di Siena, consapevole che questo non possa essere un traguardo, ma un impegno nei confronti di tutte le donne che ogni giorno devono affrontare le disuguaglianze di genere. Sono anche personalmente molto felice perché da domattina inizia la parte che mi piace di più, cioè quella del lavoro per amministrare una Provincia complessa ma eccezionale come la nostra.”

Prima cittadina eletta a San Casciano dei Bagni per il secondo mandato, presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Agnese Carletti, 39 anni è laureata in Filosofia e ha maturato rilevanti esperienze amministrative e istituzionali, tra cui si distingue il progetto dello scavo archeologico al Bagno Grande che ha proiettato il borgo termale nella prospettiva internazionale, in virtù di un ritrovamento epocale che sta propiziando un programma di ricerca scientifica in grado di coinvolgere le più alte istituzioni pubbliche e accademiche, sia in Italia, sia all’estero. Ha inoltre presentato al Ministero della Cultura la candidatura finalista della Valdichiana Senese a Capitale italiana della Cultura.

Nel 2022, anno delle ultime elezioni per il rinnovo del Presidente della Provincia di Siena a sfidarsi furono il sindaco di Poggibonsi David Bussagli e il sindaco di Monticiano Alessio Serragli. Bussagli fu eletto con il 73% delle preferenze. Su un totale di 460 aventi diritto tra sindaci e consiglieri comunali, votarono in 330, il 71,73%