SIENA – Si sono chiuse nella tarda notte gli scrutini per la definizione dei dieci consiglieri comunali che affiancheranno la neoeletta Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti, Sindaca di San Casciano dei Bagni.

Agnese Carletti del centrosinistra è la nuova Presidente della Provincia di Siena. Eletta con il 65% delle preferenze (agenziaimpress.it)

Questo il risultato delle urne e i nomi dei consiglieri provinciali eletti. Per la lista n. 1 Insieme con Agnese Carletti per la Provincia di Siena spettano 7 seggi: Andrea Frosini con 9931 voti ponderati, Fabrizio Nepi con 8778 voti ponderati, Alessandro Masi con 8071 voti ponderati, Andrea Marrucci con 7025 voti ponderati, Luciana Bartaletti con 6546 voti ponderati, Laura Di Banella con 5148 voti ponderati, Giuseppe Stiaccini con 5058 voti ponderati. Per la lista n.2 Insieme per la Provincia di Siena spettano 3 seggi: Gianfranco Maccarone 13488 voti ponderati, Paolo Salvini 3816 voti ponderati e Alessio Serragli 2127 voti ponderati.

Non sono invece stati eletti i seguenti candidati consiglieri provinciali: per la lista n. 1 Insieme con Agnese Carletti per la Provincia di Siena Elias Mele con 4514 voti ponderati, Tiziana Barone con 1062 voti ponderati e Lisa Meiattini con 421 voti ponderati. Per la lista n. 2 Insieme per la Provincia di Siena Massimo Bencini con 1640 voti ponderati, Valentina Romagnoli con 1321 voti ponderati, Massimo Santelli con 784 voti ponderati, Michela Guerrini con 644 voti ponderati, Damiano Rocchi con 512 voti ponderati, Lucia Marraudino con 446 voti ponderati e Lucia Faleri con 66 voti ponderati.