FIRENZE – C’è una figura di riferimento per l’area ex Sin/Sir di Massa Carrara. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha affidato al generale dei carabinieri Giuseppe Vadalà, in qualità di commissario per le bonifiche, la gestione del sito.

“Sono convinta che l’incarico consentirà la rapida esecuzione dell’intervento di bonifica della falda, con i 12 milioni di euro anticipati da Regione Toscana grazie ai quali Sogesid, società in house del Ministero, potrà avviare la gara entro fine giugno, nonché i successivi interventi di bonifica dell’area ex Tinelli e Viale da Verrazzano”, ha affermato l’assessore Monia Monni, che poi ha espresso una valutazione su una scelta strategica del sindaco Francesco Persiani: “Sono invece molto preoccupata dalle parole del sindaco uscente che leggo aver liquidato la questione delle nuove risorse FSC 21-27 per il SIN-SIR di Massa-Carrara con l’esigenza di recuperare unicamente le risorse anticipate, come dicevo, dalla Regione Toscana. È un errore”.

Resta in sospeso invece la vicenda Keu. “Avevamo chiesto al Ministero dell’Ambiente il coinvolgimento del Commissario per le Bonifiche dal 14 dicembre 2021 – ha concluso Monni -, ma siamo ancora in attesa che il Governo adotti gli atti che metteranno il Generale Vadalà nella condizione di operare in sinergia con Regione ed Arpat”.