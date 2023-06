LUCCA – Uno spettacolo ‘fiammeggiante’, quello che i Kiss hanno messo in scena in piazza Napoleone per quello che dovrebbe essere – in questi casi, il condizionale è d’obbligo – l’ultimo tour della band americana e che ha rappresentato l’esordio dell’edizione 2023 del Lucca Summer Festival, la kermesse musicale organizzata dalla D’Alessandro e Galli che, quest’anno, festeggia i suoi primi 25 anni.

Unica data italiana, quella lucchese, per la band di Paul Stanley e Gene Simmons che si sono esibiti di fronte a una piazza Napoleone al gran completo: in 12mila sono arrivati da tutta Italia per assistere a quello che potrebbe essere il loro ultimo concerto nel nostro Paese. Un pubblico eterogeneo: genitori con i figli, ventenni e settantenni uno accanto all’altro, uniti dalla passione per la musica.

La serata è stata aperta da un gruppo di tutto rispetto: gli Skid Row. Anche loro non proprio giovanissimi, in Italia hanno un loro seguito soprattutto tra gli amanti dell’hard rock e heavy metal più attenti, mentre non hanno avuto – nel nostro Paese almeno – quella risonanza che forse avrebbero meritato.

Lo dimostrano con il loro live: energia, forza e musica ben suonata. Gli anni non sembrano essere passati per la band ‘hair metal’, nata a fine anni ’80 e che, probabilmente, ha sofferto di quello che fu il ciclone grunge che cambiò completamente il panorama musicale a inizio anni ’90, cosa che, a metà del decennio, li porta ad abbandonare definitivamente l’hair metal, per prendere la strada di un suono più duro e attestarsi come realtà heavy metal tra le più solide. Ed è quella strada che ripercorrono sul palco di Lucca, attraverso i loro successi più conosciuti dai fan di ogni età.

Gli anni non hanno scalfito la loro energia sul palco, dove hanno proposto alcuni dei loro maggiori successi, quali ‘Piece of Me’ o ‘I Remember You’, infiammando il pubblico in attesa dell’arrivo dei Kiss.

Dopo gli Skid Row una pausa ha permesso il ‘cambio palco’ o, meglio, il mettere a punto gli ultimi dettagli di un ingresso che resta nella storia: i Kiss, infatti, scendono – suonando e cantando – dal cielo su una piattaforma mobile che li porta lentamente giù. E già da un inizio così si ha la chiara percezione che lo spettacolo al quale si sta per assistere è qualcosa che non si vede tutti i giorni. Tra giochi pirotecnici, fiamme che si elevano dal palco, chitarre che ‘sparano’ fuoco ed effetti speciali di vario genere, i Kiss si prendono il palco con sicurezza e professionalità. La sensazione – positiva, sia chiaro – è che niente, nemmeno un passo, sia lasciato al caso, bensì è tutto studiato in ogni minimo dettaglio.

E’ spettacolo nel senso più completo del termine. La musica è perfetta e loro, inutile dirlo, eseguono i pezzi, uno dietro l’altro, senza sbavature. A questo, si aggiunge una cornice spettacolare di tutto rispetto.

Sicuramente la noia è bandita da piazza Napoleone per questa prima serata del Lucca Summer Festival. Paul Stanley non è solo il frontman, chitarrista, ma anche uno che sa come prendere in mano il pubblico e coinvolgerlo. Anche il solo ‘chiamare’ la città in continuazione è un modo per non far percepire che si sta facendo un lavoro come un altro. E gli esempi in questo senso, nel tempo, anche al Summer Festival, si sono avuti.

Certo la voce di Paul Stanley non è più quella di una volta. Ma nemmeno l’età è più quella di una volta, quindi, tutto sommato è un qualcosa che va messo nel conto.

Momento ‘celebrità’ per due bambini, una bimba e un bimbo, vestiti e truccati come loro, che dalle prime file, sono stati fatti salire sul palco e potranno sempre dire di aver condiviso il palco con i Kiss.

Il finale dello spettacolo, durante il quale hanno ripercorso tutte le tappe più importanti della loro carriera, si è chiuso con un trionfo di coriandoli e stelle filanti sparati sul pubblico. E se l’apertura è stata affidata a una cover dei Led Zeppelin, ‘Rock and Roll’, la chiusura non poteva che essere che ‘I Was Made For Lovin’ You’ e ‘Rock ‘n Roll All Night’. In mezzo, brani come ‘War Machine’, ‘Heaven’s on Fire’ o ‘Psycho Circus’, ai quali si sono aggiunti i vari intermezzi dei singoli Kiss.

Insomma, una partenza ‘col botto’ per la venticinquesima edizione del Lucca Summer Festival, che adesso guarda già al prossimo concerto, in programma domani, quando sullo stesso palco saliranno i Simply Red. E anche per loro si parla di un sold-out più che vicino.