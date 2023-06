SAN QUIRICO D’ORCIA (SI) – Sabato 9 e domenica 10 settembre I Colori del libro tornano ad animare Bagno Vignoni, gioiello termale della Val d’Orcia patrimonio Unesco, con la XIV edizione della rassegna interamente dedicata alla valorizzazione della piccola e media editoria.

L’evento è voluto dal Comune di San Quirico d’Orcia, finalista capitale italiana del libro 2023, con il coordinamento del portale toscanalibri.it. A firmare l’illustrazione il vignettista Emilio Giannelli.

Tra gli ospiti giornalisti, scrittori, attivisti, storici e personaggi televisivi che, sabato e domenica pomeriggio, si alterneranno sul palco nel giardino di Piazza del Moretto con presentazioni a ciclo continuo proponendo le loro ultime novità editoriali. Un’occasione di incontro e confronto con il mondo editoriale toscano e italiano per affrontare temi quali la transizione ecologica alla bellezza del bel paese, dal ricordo di Giovanni Falcone a 31 anni dalla Strage di Capaci all’analisi di alcune delle vicende che hanno segnato la storia italiana, passando per l’autodeterminazione femminile e l’attualità politica. Domenica mattina immancabile l’appuntamento con la Passeggiata d’Autore da San Quirico d’Orcia a Bagno Vignoni.

In programma nella due giorni la mostra mercato di libri usati, antichi e d’occasione nella piazzetta del Moretto con librai ed espositori selezionati e provenienti da tutta Italia. Presente per il secondo anno consecutivo l’Officina degli Stampatori – Associazione culturale Emporium Athestinum con piccole macchine da stampa che permetteranno ai visitatori di diventare tipografi per un weekend, preparando segnalibri e poster personalizzati.

I Colori del Libro – Mostra mercato Sabato 9 (15.00/22.00) – Domenica 10 (10.00/20.00) settembre 2023. Programma su www.toscanalibri.it #icoloridellibro FB: toscanalibri.it TW: toscanalibri IG: toscanalibri.it YT: toscanalibriit