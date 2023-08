SAN QUIRICO D’ORCIA (SI) – Il Quartetto di Venezia, su musiche di Mozart e Brahms, aprirà, in anteprima l’11 agosto alle ore 21.15 giardino Nilde Iotti, la decima edizione di Paesaggi Musicali Toscani, la rassegna di musica classica che, grazie alla presenza di grandi artisti di fama internazionale, offre fino al 27 agosto concerti di altissima qualità a San Quirico d’Orcia e in Val d’Orcia.

Andrea Vio e Alberto Battiston violini Mario Paladin viola Angelo Zanin violoncello suoneranno W.A.Mozart (1756—1791) Quartetto in si bemolle maggiore K.458 “La Caccia”, G.F.Malipiero (1882-1973) Quartetto n.7 J.Brahms (1833-1897) Quartetto in do minore op.51 n.1.

Nella stagione 2023, che celebra il decimo anniversario del festival, si esibiranno due vincitori del concorso musicale più prestigioso del mondo, il concorso Tchaikovsky: il violoncellista Mario Brunello (con il fisarmonicista Ivano Battiston), l’unico italiano a vincere la prestigiosa medaglia d’oro al concorso; e l’ultimo dei vincitori, il violoncellista statunitense Zlatomir Fung.

Gli altri concerti in programma vedono protagonisti il Quartetto Indaco, ensemble in residence, insieme al clarinettista Tommaso Lonquich; Mariangela Vacatello al pianoforte; la violinista Amandine Beyer, con un programma interamente dedicato a Bach; Ariana Kim, Young-Nam Kim e Kristen Choi, impegnati in un recital di musica asiatica. Due gli appuntamenti con l’Orchestra da Camera Milano Classica; e poi un’esibizione a Pienza con il Trio Furibondo e il tradizionale concerto all’alba a Vitaleta con il vincitore del Hudson Valley String Competition (con il pianista Corrado Ruzza). Infine, in collaborazione con l’Accademia Chigiana, il concerto di chiusura con il Quartetto Prometeo.

IL PROGRAMMA

Il 18 agosto, ore 21:15, Giardino Nilde Iotti Mario Brunello violoncello, Ivano Battiston fisarmonica, Johann Sebastian Bach (1685-1750) Sonata in sol minore BWV 1029, Astor Piazzolla (1921-1992) Le Grand Tango, Marin Marais (1656-1728) “La Follia” Tema e Variazioni, Sofia Gubaidulina (1931) In Croce.

Il 19 agosto, ore 17.30 Chiesa di San Simeone, Rocca d’Orcia, Trio Il Furibondo, Liana Mosca, violino, Gianni Derosa, viola, Marcello Scandelli, violoncello, “Italiani viaggiatori d’Europa”, Felice Giardini (1716-1796) Trio n. 4, do maggiore, op. 2 Francesco Pasquale Ricci (1732-1817) Trio n. 4 in do maggiore, op. 10, Luigi Boccherini (1743-1805) Trio II in sol maggiore, op.47, Luigi Boccherini Trio n. 3I in si bemolle maggiore op.47, Francesco Pasquale Ricci Trio n. 6 in si bemolle maggiore, op. 10, Felice Giardini Trio per archi in fa maggiore op.96.

Il 20 agosto, ore 21:15 Giardino Nilde Iotti Orchestra Milano Classica Quartetto Indaco, solisti e concertatori Kristen Choi, mezzosoprano Primi violini – Eleonora Matsuno, Sarah Cross, Jody Livo, Alessandro Vescovi, Gabriele Schiavi – secondi violini – Ida Di Vita, Aurora Bisanti, Cosetta Ponte, Mario Vultaggio – viole – Jamiang Santi, Claudia Brancaccio, Elena Favilla – violoncelli – Cosimo Carovani, Lorenzo Cosi – contrabbasso –Massimo Clavenna

Il 21 agosto, ore 19:00 Vignoni, Concerto seguito da cena, Zlatomir Fung violoncello (vincitore dell’ultimo Concorso Tchaikovsky), Tania Leon (1943) Quattro Pezzi per violoncello solo, Claude Debussy (1862-1918), Syrinx, arr. per violoncello solo, Judith Weir (1954) Unlocked per violoncello solo, Johann Sebastian Bach (1685-1750) Suite No. 4 in re bemolle maggiore.

Il 22 agosto, ore 21:15 Giardino Nilde Iotti Mariangela Vacatello pianoforte, Fredrick Chopin (1810-1849) Ballata Opus 47 No. 3 in la bemolle maggiore, Alexander Scriabin (1872-1915) Sonata-Fantasia Opus 19, No. 2 in sol diesis minore, Sergei Rachmaninov (1873-1943) dai Preludi: Op. 23 no. 4 in re maggiore, No. 7 in do minore, Opus 32 No. 5 in sol maggiore, Opus 23 No. 5 in sol minore, Alexander Scriabin (1872-1915) Vers la flamme –Poema op. 72, Franz Liszt (1811-1886) da Studi trascendentali: n.11 Harmonies du soir, Alexander Scriabin (1872-1915) Sonata “degli insetti” op. 70, n. 10 B

Il 23 agosto, ore 21:15 Giardino Nilde Iotti, Orchestra Milano Classica, Marcello Scandelli, violoncello e concertatore Ariana Kim, violino, Primi violini – Eleonora Matsuno, Sarah Cross, Cosetta Ponte, Jody Livo – secondi violini – Alessandro Vescovi, Ida Di Vita, Gabriele Schiavi – viole – Jamiang Santi, Gianni De Rosa – violoncelli – Marcello Scandelli, Cosimo Carovanic – contrabbasso – Massimiliano Clavenna, Wolfgang Amadeus Mozart (1756—1791) Adagio e Fuga in do minore, K.546, Giambattista Cirri (1724-1808) Concerto per violoncello e archi op. 14 n. 6, Franz Josef Haydn (1732—1809) Concerto n. 1 per violino e archi in do maggiore, Wolfgang Amadeus Mozart Serenata per archi in sol maggiore K525 (Eine Kleine Nachtmusik)

Il 24 agosto, ore 19:00 Collegiata di San Quirico Amandine Beyer violino, J. S. Bach (1685-1750) Partita in mi maggiore, BWV 1006. Rani Orenstein (Haïfa, 1984)Fantasia per violino solo, J.S. Bach Partita in re minore, BWV 1004.

Il 25 agosto, 6.00 Cappella di Vitaleta, Concerto all’alba, William Suh violoncello (vincitore del Hudson Valley Philharmonic String Competition), Corrado Ruzza pianoforte, Ludwig van Beethoven (1770-1827)— Sette variazioni su ‘Bei Männern, welche Liebe fühlen’ dal Flauto Magico di Mozart, WoO 4, Hu Watkins (1976) Prelude per violoncello solo, Paul Hindemith (1895-1963) Phantasiestük op. 8, Robert Schumann (1810-1856) Fantasiestucke, Op. 73, Johannes Brahms(1833-1897) Sonata n. 2 in fa maggiore, op. 99, Nicolò Paganini (1782-1840) Cantabile per violino e pianoforte in re maggiore, op. 17 MS 109

Il 25 agosto, ore 21:15 Giardino Nilde Iotti Tommaso Lonquich clarinetto Quartetto Indaco (neo-vincitore Concorso di Musica da Camera di Osaka), Eleonora Matsuno e Ida Di Vita violini, Jamiang Santi viola, Cosimo Carovani violoncello J.Brahms (1833-1897) Quartetto n.2 in la minore op. 51 n. 2, J.Brahms (1833-1897) Quintetto in si minore per clarinetto e quartetto d’archi, op115,

Il 26 agosto, ore 21:15, Palazzo Chigi Ariana Kim violino, gayageum, campana tibetana e pietra, Young-Nam Kim violino, Jamiang Santi viola, Cosimo Carovani violoncello, Kristen Choi Mezzo-soprano, “Suoni dall’Asia”, Steve Heitzeg (1959) “Lake Stone Moon” per solo violino, pietra, e campane tibetane, Chen Yi (1980) “Memory” per violino solo, Ariana Kim “Apba Hagoo Nah Hagoo” per gayageum e violino, Earl Kim (1920-1998) “Three Poems in French” per voce e quartetto d’archi.

Il 27 agosto, ore 21:15 Giardino Nilde Iotti In collaborazione con l’Accademia Chigiana di Siena, Quartetto Prometeo, Giulio Rovighi e Aldo Campagnari violini Danusha Waskiewicz viola Francesco Dillon violoncello, Franz Josef Haydn (1732—1809) – Quartetto in do maggiore op.20 n.2, Dmitri Schostakovic (1906-1975) – Quartetto n.7 in fa diesis minore op.108, Franz Josef Haydn – Quartetto in re minore op.103, Dmitri Schostakovic – Quartetto n.8 in do minore op.110.

INFORMAZIONI

