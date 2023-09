SAN QUIRICO D’ORCIA (SI) – Una passeggiata letteraria attraverso le bellezze del paesaggio della Val d’Orcia alla scoperta di querce, viti, olivi; ma anche un viaggio verso la consapevolezza del nostro ruolo, di gente nuova per il pianeta.

È quello in programma domenica 10 settembre, con partenza alle 9.30 da San Quirico d’Orcia (piazza Chigi), che vedrà come protagonista Francesco Ferrini, docente di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree all’Università degli Studi di Firenze. Con lui la guida ambientale Valentina Pierguidi. L’iniziativa rientra nel programma della quattordicesima edizione de “I Colori del Libro” (9 e 10 settembre), rassegna voluta dal Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento del portale toscanalibri.it, il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Siena e Associazione Vie Francigene con la collaborazione di Librorcia e Albergo Posta Marcucci. Partecipazione gratuita su prenotazione (+39 379.1789747 – redazione@toscanalibri.it).

Immaginate di passeggiare in Val d’Orcia, con i suoi cipressi che si ergono come guardiani di un paesaggio iconico. Un paesaggio, patrimonio dell’UNESCO, che rappresenta uno splendido esempio di come la natura e l’uomo possono coesistere e arricchirsi reciprocamente. La Val d’Orcia è la celebrazione della biodiversità e dell’armonia tra gli elementi. Qui gli alberi non sono solo parte del paesaggio; sono attori fondamentali nella storia dell’ecosistema locale e nella vita delle persone che lo abitano.

Info – Livello di difficoltà per tutti, tempo di percorrenza 3 ore. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe idonee