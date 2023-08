MARINA DI PISA – Ha fatto tappa questa mattina al porto di Marina di Pisa la statua della Madonna di Loreto che sta facendo un tour per mezza Italia via kayak, a cura di Roberto Rabboni. Ad accogliere la statua, insieme a don Francesco Barsotti, già parroco di San Sisto e ora di Marina di Pisa, era presente l’assessore al Demanio Marittimo e al turismo, Paolo Pesciatini.

La statua della Madonna di Loreto è stata poi trasferita alla chiesa di santa maria Ausiliatrice, per essere esposta alla venerazione dei fedeli. Domani (mercoledì 9 agosto) sarà poi trasferita in forma privata alla chiesa dell’Assunta per il rosario alle ore 09.00 e la santa Messa alle ore 09.30. Rimarrà poi esposta alla venerazione dei fedeli per l’intera giornata e alle 21.15 è in programma la veglia conclusiva di preghiera.

I pellegrinaggi

2014

Il pellegrinaggio inizia nell’estate 2014, nasce dalla passione per il mare e la devozione per la Madonna di Loreto. Dal desiderio di viaggiare lungo le coste italiane portando un

immagine della Vergine Lauretana benedetta sul sagrato della basilica di Loreto dall’Arcivescovo monsignor Giovanni Tonucci fino alla Città del Vaticano, dove è stata accolta dal Santo Padre Papa Francesco, assieme a tutti i messaggi e le intenzioni

raccolti durante le tappe. Un pellegrinaggio via mare di 1200 miglia nautiche su canoa biposto, in 70 giorni, condiviso con 11 compagni di viaggio che si sono dati il cambio

durante il viaggio.

2017

Il prezioso cammino fatto nel 2014 ha cambiato lo sguardo sul mondo e dentro al cuore lasciando fame di guardare oltre noi stessi e raggiungere luogo di confine, simbolo di speranza ma anche di disperazione: Lampedusa. Un percorso tra onde alte e basse,

fatto di ascolto, silenzio preghiera e contemplazione.

2023

Nemmeno tutta l’acqua del mare riesce a spegnere il fuoco dello spirito che risplende, illumina, riscalda, dona forza, speranza e senso a tutto. E’ da qui che nasce il “bisogno” di ripartire, il “bisogno” di non riuscire a fare a meno di tanta bellezza, di tanta

vita che solo il cammino ti dona. Aver consegnato nelle mani di Papa Francesco L’immagine della Madonna di Loreto ha investito di una forza e spinta molto più grande di quella fisica, la stessa forza che poi ha portato a Lampedusa. L’idea di raggiungere Trieste e Ventimiglia nasce dal fatto di “completare” quello che sembra un percorso iniziato con i pellegrinaggi precedenti. L’intenzione è quella di far percorrere a questa immagine il restante delle coste italiane, per far sì che l’abbraccio amorevole e la protezione di Maria possa coprire tutta l’Italia.