SIENA – Alfredo Ardanese è il nuovo segretario provinciale del Partito Socialista Italiano. Ex ferroviere in pensione di Torrita di Siena, 63 anni, Ardanese è stato eletto all’unanimità nel corso del congresso provinciale.

Consigliere comunale a Torrita di Siena per due mandati, segretario PSI della sezione di Torrita di Siena è stato presidente del gruppo lavoro Nazionale Mobilità e trasporti del PSI Componente della direzione Regionale. E’ componente del consiglio Nazionale.

“Occorre ripensare il nostro futuro partendo dalla complessità dei problemi e degli scenari, definire una nostra identità, una prospettiva, che possa dare una risposta credibile alla crisi che stiamo vivendo. Una crisi che solo le politiche di lotta alla povertà e solidarietà tipiche del socialismo democratico, potranno essere in grado di governare” ha detto Ardanese.

“A maggio si voterà a Siena , è una votazione importante per la collettività Senese in un momento socioeconomico difficile. L’attuale Amministrazione di CDX non è stata in grado di mettere in campo politiche di sviluppo. Sono stati 5 anni senza interventi significativi in nessun campo: sociale, economico e infrastrutturale. C’è bisogno di una alternativa politica” ha aggiunto.

“Il PSI farà la sua parte, schiarato in un Centrosinistra che deve essere plurale, garantendo a tutte le forze una rappresentanza. Affronteremo con la candidatura a Sindaco del CSX le tematiche programmatiche e di rappresentanza. La lista civetta del NPSI di cui è stato annunciato la presentazione nel CDX è evidentemente inventata. Quel partito non è presente a Siena né in Provincia. È una operazione di disturbo, gli elettori e la comunità Socialista devono sapere che i loro rappresentanti siamo noi, unico partito Socialista Italiano riconosciuto dal PSE e dalla Internazionale Socialista di cui siamo stati fondatori e ne facciamo parte” ha concluso.