MILANO – Alice Volpi è campionessa del mondo individuale di fioretto. L’atleta senese ha sconfitto nella finalissima la compagna di squadra Arianna Errigo.

La schermidrice bissa così il successo del mondiale 2018. Si tratta della settima medaglia iridata, alla quale aggiunge un bronzo olimpico. Per arrivare all’oro è stato fondamentale il successo in semifinale contro l’americana Kiefer, campionessa olimpica in carica. Volpi era partita forte in questa stagione, ma in primavera la sua scherma era stata meno incisiva. Poi il bronzo agli europei e oggi l’alloro iridato nella rassegna in svolgimento a Milano.