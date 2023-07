SIENA – Alle 5.30 la macchina da presa era già in funzione. Pronta a immortalare un set iconico, piazza del Campo a Siena. Passaggio obbligato per un film che racconti un pezzo di vita di Gianna Nannini.

Dopo alcuni giorni in provincia, il set diretto da Cinzia Th Torrini ha fatto tappa del capoluogo per girare alcune scene di “Sei nell’anima”.

Un riassunto lungo 30 anni: dal trasferimento a Milano a metà anni 70 fino al testo che dà il titolo alla pellicola. La stessa rockstar, che non era presente stamani, ha partecipato alla scrittura di questo viaggio, insieme a Donatella Diamanti e Cosimo Calamini. “Siamo qui perché non possiamo raccontare Gianna senza la sua città, che ha portato in tutto il mondo – ha sottolineato la regista -. La cantante tiene molto alla sua Siena, lei è una figlia del mondo ma questo territorio e specialmente la sua contrada, l’Oca, sono un simbolo a cui è legatissima”.

Le riprese si sono concentrate sul passaggio di una moto davanti al palazzo comunale. Dopo il ciak sotto la Torre del Mangia, la troupe si sposterà su alcune strade provinciali: Casciano, Montalbuccio e, infine, quella di Terrensano e Belcaro. Qui si continuerà a girare fino al 31 luglio, quando attori e tecnici si sposteranno nel parco di Belcaro e lungo la strada di Pian del Lago.