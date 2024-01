FIRENZE – Annullato anche a Firenze, dopo Bologna, il fil filorusso “Il Testimone”, dedicato al Donbass. La decisione è stata presa dal circolo l’Affratellamento.

“I membri del consiglio direttivo riunitisi per una visione del film, hanno deliberato all’unanimità”, hanno evidenziato i rappresentanti. La proiezione era prevista per l’1 febbraio su iniziativa di due associazioni, Firenze Rinasce, lista civica alle prossime Comunali, e Firenze Consapevole. I responsabili del circolo hanno deciso di non ospitare l’iniziativa dopo aver visionato e valutato il film.

“Il Testimone è un film modesto, per i contenuti e per l’ingenuità narrativa”, hanno spiegato tuttavia “concorre a disegnare il segno dei tempi che viviamo e ci ha fatto riflettere e discutere per questa opportunità tanto da ritenere che non sia un prodotto culturale da censurare. La nostra decisione esclude totalmente il fatto che questo film inciti all’odio o alla violenza, tanto da essere considerato non adatto a una pubblica visione; nulla dà e nulla toglie alle due parti in conflitto che non sia una cronaca di guerra: lutti, distruzioni, sofferenze della popolazione civile”.

Oltre alla richiesta del sindaco Dario Nardella “la visione è annullata anche perché il tema stesso – che è molto importante – sarebbe stato deviato a causa delle sorprendenti reazioni che ha sollevato, nonché per i contenuti della proposta cinematografica in questione”.