FIRENZE – In 48 ore prenotazioni esaurite per visitare l’isola di Montecristo. “E’ la prima volta che succede”, evidenziano dall’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

“Per Montecristo a questo punto restano solo 34 posti riservati ai residenti, prenotabili entro il 6 marzo, data in cui i posti disponibili saranno rimessi in vendita a tariffa intera per tutti. Quindi chi, dei non residenti, non fosse riuscito a prenotare può monitorare il nostro sito, dove saranno rimessi in vendita eventuali posti disponibili in seguito a rinunce (in base alle condizioni sottoscritte in fase di prenotazione) o annullamenti delle escursioni dovuti ad avverse condizioni meteo”, fanno notare ancora.

“Il numero di prenotazioni all’isola di Montecristo per quest’anno, conferma la grande attrattiva e l’enorme potenzialità del nostro Arcipelago” è la nota a margine arrivata da parte del consigliere regionale Diego Petrucci, di Fratelli d’Italia, che considera comunque non sufficiente l’impegno per rendere le perle del nostro Arcipelago ancora più accessibili e si dichiara pronto a presentare una legge in materia.