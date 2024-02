FIRENZE – L’Inail Toscana ha un nuovo direttore. Si tratta di Giovanni Contenti. Laureato in giurisprudenza, il dirigente ha maturato una lunga esperienza nell’ente, ricoprendo diversi incarichi.

In precedenza, ha ricoperto in qualità di Direttore incarichi presso “Cciss Onda Verdeviaggiare informati – Rai, nonché come dirigente presso l’Automobile club d’Italia. “Assumere la guida della struttura regionale dell’Inail in una realtà tanto importante, come quella toscana, – ha affermato Contenti, reduce dall’esperienza alla guida della sede nelle Marche – rappresenta il fascino della sfida e la consapevolezza dell’impegno e della dedizione richiesti per il raggiungimento di traguardi ambiti ed auspicati”.

Per Contenti, “un mondo del lavoro in continuo cambiamento apre scenari sempre più complessi ed articolati nei loro adattamenti. Questo è il contesto in cui l’apparato pubblico necessita sempre più di una sinergia e messa a sistema che, coniugato al mondo privatistico, traguardi a progettualità condivise a favore di una iniziativa imprenditiva sostenuta e affiancata da modelli di sicurezza e socialità sempre più accreditati e radicati”.

Al neo-direttore sono arrivate anche le congratulazioni del presidente Eugenio Giani: ““Mi rallegro con il nuovo direttore regionale dell’Inail e gli auguro buon lavoro nell’interesse dell’istituto che da oggi guida in Toscana e di riflesso dei lavoratori e della comunità regionale. L’Inail è un istituto importantissimo occupandosi di infortuni sul lavoro. Giovanni Contenti è un dirigente di provata esperienza che, a quanto risulta, bene ha fatto finora sia presso l’Inail sia presso altre aziende”.