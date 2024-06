SIENA – Un assist quasi inaspettato, ma quanto mai propizio, trattandosi di un appello a donare il sangue. Arrivato da Gianna Nannini, che pur vivendo lontano da Siena da decenni, ha sempre mantenuto un forte legame con le proprie origini.

https://www.youtube.com/watch?v=wvZpR_dd2qQ

La cantautrice a questo giro si è unita all’Aou Senese per convincere le persone a un gesto altruistico. I mesi estivi, da tradizione, sono quelli con meno frequentazioni nelle strutture abilitate alle donazioni. “ È molto importante donare il sangue. Chiunque ha un amico o un conoscente che è stato salvato grazie a un donatore di sangue. Voi sapete che potete farlo: siete molto importanti, siamo molto importanti. Donate il sangue per la nostra comunità senese”, ha detto Nannini.

La tempistica del messaggio non è casuale, perché domani è la Giornata mondiale del Donatore di Sangue. “Sono davvero felice che un’artista internazionale come Gianna Nannini abbia accettato il nostro invito con grande sensibilità e solidarietà per sostenere le donazioni di sangue – ha evidenziato Elena Marchini, direttrice del Centro Emotrasfusionale-. La rocker ha evidenziato un aspetto fondamentale: donare il sangue può permettere di salvare un’altra vita ed è un gesto semplice, che possiamo fare tutti”.

I numeri dimostrano che la comunità ha risposto bene alle sollecitazioni. Rispetto al 2022 le donazioni sono aumentate dell’8,7% nel 2023, mentre tra gennaio e maggio 2024 c’è un incremento del 2,5%, prendendo come riferimento lo stesso periodo dell’anno precedente. “È aumentato anche il numero degli aspiranti donatori e delle nuove donazioni, rispettivamente dell’11,6% e dell’10,4% rispetto all’anno precedente – ha osservato ancora Marchini -. Il trend è in aumento anche nei primi mesi del 2024”.