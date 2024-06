ROMA – Oltre 30 spettacoli di livello ai Rinnovati e al Teatro dei Rozzi da ottobre ad aprile 2025: è la stagione dei Teatri di Siena del nuovo direttore artistico Vincenzo Bocciarelli.

Le aspettative sono tanto migliori dopo l’importante presentazione nella sala stampa della Camera dei Deputati. «L’evento – ha detto l’onorevole Francesco Michelotti – conferma la sinergia fra Siena e Roma che, con il sindaco Nicoletta Fabio, ha prodotto grandi risultati, con il riconoscimento, grazie alla commissione cultura della Camera dei Deputati, dei Rinnovati monumento nazionale». Soddisfatta il sindaco Fabio di affidare la direzione dei Teatri di Siena a Bocciarelli.

«Si è espresso con un cartellone importante. Dalla prosa classica al contemporaneo, lirica, danza, la stagione è ricca di una pluralità di linguaggi per un pubblico ampio».

Riparte da un veliero illuminato la rotta dei Teatri di Siena. «Con questa metafora – ha spiegato Bocciarelli –, ispirandomi al capolavoro shakespeariano, vorrei comparare la tempesta emotiva che il teatro agita e guidare in un percorso attraversato da repertori multiforme, come accade per Ariel».

La stagione ha il plauso del presidente commissione cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone. «Un programma di valore presentato alla Camera dei Deputati. Sostiene la scelta di inserire i Rinnovati nel Circuito delle Meraviglie, dei teatri ‘monumento’». Con il professor Antonio Battiati e Patrizia Valeri, ha ricevuto il battesimo da Gaia de Laurentis, Paola Quattrini, Flavio Insinna, Emilio Solfrizzi, Valerio Santoro, Nancy Brilli, altri che ritroveremo ai Teatri di Siena

Il sipario ai Rinnovati si alza il 25 ottobre con l’anteprima: Aladin – Il Musical, con Max Laudadio. Il 29, Siena celebra, omaggio del direttore , Glauco Mauri in scena con De Profundis.

Novembre si apre il 1° con Cristiana Capotondi in La vittoria è la balia dei vinti. Dall’8, Ettore Bassi è protagonista di Trappola per topi. Dal 15, il balletto Giulietta e Romeo. Il 24, gli studenti della Sapienza Università di Roma in Filottete. Dal 29, Anatra all’arancia con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli.

A dicembre, dal 6, i Racconti disumani di Franz Kafka, regia Alessandro Gassmann. Il ’Gran Gala della Lirica’ presenta per l’anniversario della scomparsa di Giacomo Puccini, l’11 Suor Angelica e, il 18, Tosca. Lodo Guenzi e Sara Putignani saranno Molto rumore per nulla, dal 13. Dal 20, Hokuspokus.

Il 2025 inizia il 10 gennaio con Nancy Brilli ne L’Ebreo. Dal 17, Lunetta Savino in La Madre. Il trio Gianfelice Imparato sarà protagonista, dal 24, de Il malloppo. Il 31, Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri in La signora Omicidi.

A febbraio, dal 14, Flavio Insinna e Giulia Fiume in Gente di facili costumi. Dal 21, Paolo Genovese dirige il cast di In Perfetti sconosciuti. Si continua il 28 con I due papi.

A marzo, dal 7, Don Giovanni di Molière; dal 14, il testo di Peppino De Filippo Non è vero ma ci credo. Dal 21, debutta Mariangela D’Abbraccio in Lo zoo di vetro. Dal 28, Maurizio Lastrico in Lasciate ogni menata voi che entrate.

Ad aprile, dal 4, Don Quixote di Miguel De Cervantes coreografie Marco Batti.

Dulcis in fundo, lo spettacolo a sorpresa, l’11,12 e 13, sarà svelato da Bocciarelli.

La Stagione ‘del Sipario blu’ inizia a novembre, 5 e 6, al Teatro dei Rozzi con I 2 cialtroni. Omaggio al vate Gabriele D’Annunzio, Edoardo Sylos Labini il 12. A dicembre, dal 10, Debora Caprioglio in Non fui gentile, fui Gentileschi. A gennaio, 7-8, Daniele Pecci in Divagazioni e delizie. I Mezzalira portano in scena, 28 e 29, i Panni sporchi fritti in casa. Attilio Fontana e Clizia Fornasier, 11 febbraio, in L’unica donna per me!.

A marzo, 18 e 19, Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch in Una giornata qualunque. Karl Schiller secondo Marco Filiberti: il 24 e 25, chiude la stagione dei Rozzi con ‘Intorno a Don Carlos: prove d’autenticità’