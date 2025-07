Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – ‘The Science of You’, podcast di Chora Media, realizzato nell’’ambito dell’European Partnership for Personalised Medicine (EPPerMed), coordinato dalla Fondazione Toscana Life Sciences, si aggiudica il Life Science Excellence Awards nella categoria Best Communication Project of the Year.

I Life Science Excellence Awards. Il riconoscimento, promosso da Homnya, è rivolto a progetti di eccellenza e innovativi che si sono particolarmente distinti nell’ambito delle Life Science. Il Premio ha lo scopo di valorizzare progetti di produzione e ricerca, educativi e di comunicazione scientifica, ideati per pazienti o clinici. Il podcast ‘The Science of You’ è stato selezionato da una giuria composta da esperti appartenenti al mondo scientifico, della comunicazione e dell’innovazione. Dopo l’annuncio dei vincitori, a partire da settembre, prenderà il via la campagna di comunicazione multicanale che si concluderà a febbraio 2026 con la scelta dei tre progetti finalisti per ciascuna delle 20 categorie in gara e del vincitore assoluto dell’edizione 2025. La cerimonia finale di premiazione si terrà a marzo 2025 e vedrà la partecipazione dei giurati, dei team vincitori e di rappresentanti del mondo scientifico e istituzionale. I Life Science Excellence Awards sono promossi da Homnya e supportati da tutte le testate giornalistiche del suo network editoriale, come Popular Science, Quotidiano Sanità, Health Industry e Sanità Informazione.

La serie in 4 episodi. Il podcast “The Science of You” è disponibile gratuitamente sulle piattaforme Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. La serie racconta alcune delle principali sfide di salute pubblica, attraverso l’approccio della medicina personalizzata. La prima stagione del podcast è scritta e narrata da Silvia Lazzaris, divulgatrice scientifica, autrice e reporter, che in compagnia di ricercatori, medici e scienziati, esplora le nuove frontiere della medicina attraverso le principali intuizioni e innovazioni che hanno portato all’affermazione della medicina personalizzata, come approccio globale alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e al monitoraggio. Il racconto parte, nel primo episodio, con la storia del sequenziamento del nostro codice genetico per arrivare alle implicazioni rivoluzionarie che hanno portato ai nuovi paradigmi legati alla medicina personalizzata. La seconda puntata è dedicata al microbioma e ci porta ad esplorare il mondo dei microbi e dei batteri alleati della nostra salute. Il terzo episodio, dal titolo “Riprogrammare il sistema immunitario”, è un viaggio attraverso l’immunoterapia, dalle origini fino alle sue attuali applicazioni verso un approccio personalizzato, ossia adatto alle singole caratteristiche dei pazienti. La prima serie si chiude, infine, con l’approfondimento dedicato al mondo della proteomica: l’affascinante studio di tutte le proteine prodotte dal nostro corpo.

“The Science of You” è un podcast di Chora Media, promosso dall’European Partnership for Personalised Medicine, coordinato dalla Fondazione Toscana Life Sciences, e cofinanziato dall’European Union’s Horizon Europe research and innovation programme. EP PerMed è la più grande iniziativa europea dedicata alla Medicina Personalizzata formata da circa 60 partner internazionali e cofinanziata dalla Commissione Europea. Un progetto che coinvolge oltre 20 Stati europei e due Stati extra EU come Canada e Israele, che, per la prima volta insieme, lavorano all’introduzione e allo sviluppo della Medicina Personalizzata all’interno di tutti i sistemi sanitari europei. Tra i partner italiani di EP PerMed ci sono: Fondazione Telethon, Ministero della Salute, Ministero dell’Università e della Ricerca, Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, Fondazione Toscana Life Sciences e Regione Toscana.