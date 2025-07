Tempo lettura: 2 minuti

CAMPI BISENZIO – Dal 9 al 16 luglio oltre 70 eventi per celebrare la multiculturalità e il plurilinguismo tra spettacoli dal vivo, laboratori creativi, cinema, letture, incontri con autori e autrici, musica, visite al museo, giochi di strada, circo, burattini e parate, alcuni in prima nazionale per parlare le lingue del mondo.

È tutto pronto per la trentunesima edizione di “Luglio Bambino 2025”, che quest’anno risuona al grido di “EH!”, espressione che rappresenta un punto di unione e incontro tra lingue e culture, unica al mondo ad avere i medesimi molteplici significati in qualunque idioma venga utilizzata.

Da non perdere mercoledì 9 luglio alle 21.30, nel Parco di Villa Rucellai, la prima nazionale di “Zeno l’alieno” di iNuovi / Fondazione Accademia dei Perseveranti, spettacolo che affronta temi come la diversità e la paura dell’ignoto: chi siamo? Cos’è il diverso? Perché abbiamo paura di quello che non conosciamo? Siamo soli nell’universo? Luglio Bambino, con il suo programma culturale, di intrattenimento e divertimento, si rivolge a tutti e tutte, senza che età provenienza o lingua possano risultare un ostacolo.

Il festival, con la direzione artistica e la realizzazione di Fondazione Accademia dei Perseveranti, promosso e sostenuto dal Comune di Campi Bisenzio e la collaborazione delle realtà teatrali, culturali e sociali del territorio, trasformerà piazze, giardini e strade di Campi Bisenzio in un grande palcoscenico per bambini, bambine, ragazze e ragazzi.

E ancora prime nazionali: sabato 12 luglio ore 17.30 e 18.30, al Teatrodante Carlo Monni, il Collettivo Clochart presenta “Respiro”, un viaggio sensoriale attraverso l‘olfatto. Respiro è un viaggio sensoriale che porta gli spettatori a rivivere le prime fasi della vita attraverso l’uso dell’olfatto. Sono proprio diversi olii essenziali a trasportare in modo attivo e inclusivo bambini e adulti in un percorso fatto di movimenti, immagini e profumi.

Lasciando spazio alla creatività e alla fantasia, ogni bambino inizierà il suo racconto sul suo legame con la natura. Domenica 13 luglio alle 21.30, nel Parco di Villa Rucellai, Catalyst presenta “Capitan Coraggio e Madama Paura”, uno spettacolo che esplora il viaggio delle emozioni. Due personaggi all’apparenza opposti e antagonisti si affrontano, cercando di guidare il bambino nel tortuoso viaggio delle emozioni. Nel corso di questo viaggio scopriremo, però, che i due non possono vivere separati e che, solo accogliendo anche le emozioni più negative, possiamo dare spazio al coraggio e alla speranza, in un percorso di crescita e accettazione di sé.

Per info e programma completo https://lugliobambino.com/