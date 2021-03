SIENA – Giallo felino in giro per la campagna senese. Questa mattina intorno alle 8,30 un autista di uno scuolabus ha segnalato l’avvistamento in strada di Radi di un felino, probabilmente una leonessa ma non ci sono certezze. Di qui le ricerche di Polizia di Siena, Carabinieri e Polizia Municipale.

Tra le prime ipotesi che l’animale potesse essere scappato dal circo che da molti mesi si trova a Isola d’Arbia alle porte di Siena. Ma dopo le opportune verifiche è emerso che al circo non mancano animali e non ci sono mai stati leoni ma solo tigri. Le ricerche proseguono, anche con l’aiuto dell’elicottero della Polizia ma al momento non ci sono nuove segnalazioni di avvistamento.