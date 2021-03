FIRENZE – La Fondazione Orchestra regionale Toscana bandisce nuovi concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli d’orchestra di timpani con l’obbligo delle percussioni e delle tastiere (1 posto), violino di fila (2 posti) e spalla dei violini secondi con l’obbligo del concertino e della fila (1 posto).

Come fare per partecipare

Per partecipare la domanda dovrà essere presentata esclusivamente online, entro e non oltre le 12 del 12 maggio per timpani; lunedì 17 maggio per violino di fila; lunedì 24 maggio per spalla dei violini secondi. Il concorso – articolato in una prova eliminatoria in video (solo per i ruoli di violino e spalla), prova eliminatoria in presenza, prova finale – si svolgerà a Firenze, al Teatro Verdi) nei giorni 19, 20, 21 maggio per timpani; 3 e 4 giugno per violino di fila; 21 e 22 giugno per spalla dei violini secondi.

I link per accedere alla compilazione online delle domande di partecipazione sono riportati sulla pagina del sito dedicata: www.orchestradellatoscana.it/elenco-bandi/