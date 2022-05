PISA – “La situazione è talmente pericolosa che dobbiamo mettere in campo misure straordinarie per contenere la diffusione del virus. Io non credo siano sufficienti le reti di recinzione e penso che sia necessario un piano di selezione dei cinghiali in tutta Italia perché sono troppi”.

A dirlo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa parlando della peste suina a Pisa. Secondo Costa non è “un pericolo per l’uomo ma resta un problema gravissimo che dobbiamo monitorare perché il settore degli allevamenti vale 6 miliardi di fatturato annuo ed è a mio avviso improrogabile avviare una campagna di abbattimento per ridurre la quota di cinghiali che stanno invadendo sempre di più anche le nostre aree urbane e periurbane”.