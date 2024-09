PONTASSIEVE – Forse il passato da giocatore, forse l’istinto. In ogni caso qualcosa di molto raro da vedere, perchè l’entrata a gamba tesa di un allenatore su un avversario lanciato a rete, è un quasi unica nel suo genere.

E’ successo ieri pomeriggio, nella sfida di Promozione Toscana tra il Pontassieve e Subbiano. Quando Alessio Guidotti ha visto l’attaccante Monsef Bourezza involarsi verso la porta, è entrato in campo, fermandolo. L’arbitro lo ha espulso tra le proteste del pubblico di casa. La partita è poi finita 0-0. Non è chiaro se il Pontassieve farà ricorso per chiedere la vittoria a tavolino. Non sembra invece che la società aretina voglia prendere provvedimenti nei confronti del proprio tecnico.

