VIAREGGIO – L’idea degli inquirenti è che la vittima si sia fatta giusta da sola a seguito di un tentativo di furto. E’ accaduto a Viareggio (Lucca), dove un uomo di nazionalità algerina ha perso la vita dopo essere stato investito.

Il 47enne, Malkoun Said, è stato rinvenuto a terra ieri sera in via Coppino, nel quartiere della Darsena. Colpito da un’auto guidata da un donna, che poco prima era stata avvicinata da Said. La polizia ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio.

