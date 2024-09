FIRENZE – Di fronte ai commissari sono sfilati il presidente Eugenio Giani e l’assessore Monia Monni. Al centro dell’audizione quanto accaduto nel corso delle alluvioni dello scorso anno e i risvolti successivi.

Il presidente della commissione d’inchiesta Elisa Tozzi ha parlato di “approccio estremamente collaborativo”. Per il consigliere “fovremo capire perché, anche su situazioni che si sono già verificate in passato, ci troviamo oggi di nuovo a dover intervenire. Una programmazione fatta in modo serio è ormai indispensabile nella nostra regione”.

Giani ha ripercorso i fatti, poi ha precisato che “il ruolo di commissario per l’emergenza assegnatomi non è esteso a tutti gli interventi che devono essere fatti, come invece si è inteso far credere seguendo una versione falsa e tendenziosa, ma è ricondotto agli interventi previsti dagli accordi di programma Stato-Regioni”.

Poi il presidente ha delineato gli interventi necessari “che dovranno riguardare i reticoli idrografici minori – gli interventi già effettuati nel reticolo maggiore hanno messo al riparo i territori del bacino dell’Arno, che la mattina del 3 novembre 2023 era sotto i livelli di guardia – e anche il sistema fognario: quello che è accaduto la notte scorsa ha evidenziato questa criticità”. Quindi parlando degli stanziamenti, ha aggiunto: “Ricordo che per gli eventi del maggio precedente in Emilia-Romagna, che hanno toccato marginalmente alcuni comuni toscani in Mugello, sono stati previsti dal governo 1,2miliardi di euro, per interventi in Toscana a seguito dell’alluvione del 2 novembre servono almeno 400milioni”.

A questo proposito, Monni ha precisato: “Sono necessari per i primi interventi immediati e più urgenti, in un complesso di risorse più ampio che arriva a un miliardo e 100milioni di euro per interventi di riduzione del rischio residuo, cifra stimata nel Piano consegnato alla commissione europea per l’accesso al Fondo di solidarietà dell’Unione europea (Fsu) e condivisa con il Governo nazionale.

