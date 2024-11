FIRENZE – La Protezione civile ha emesso una allerta di codice giallo valido per tutto martedì 19 novembre, a partire dalle 8 della mattina fino a fine giornata.

Il vento colpirà in particolare i versanti romagnoli dell’Appennino e l’Arcipelago mentre le mareggiate interesseranno soprattutto la costa a nord di Piombino e le isole toscane. Un flusso sostenuto di correnti umide provenienti da sud ovest porterà in Toscana piogge deboli ed isolate già da oggi, ma da domani, i fenomeni diverranno più frequenti in prossimità dell’Appennino.

Venti di libeccio interesseranno con forti raffiche alcune zone costiere e dell’entroterra. Mare già oggi localmente molto mosso a nord dell’Elba, domani il moto ondoso andrà ad aumentare fino ad avere mare agitato in serata, a nord di Capraia.

