FIRENZE – Per compensare i danni dell’alluvione la Regione è pronta a mettere sul piatto 25 milioni. Ad annunciarlo il governatore Eugenio Giani.

“La premialità che noi mettiamo d’ora in avanti nei bandi regionali ed europei che dovranno avere un carattere premiale per tutti coloro che rientrano nella legge regionale”, ha aggiunto il presidente, intervenendo in Consiglio regionale nella discussione della terza variazione di bilancio della Regione.