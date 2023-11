PRATO – “La moda non può aspettare”. Un allarme che dà il titolo al video utilizzato dal sindaco Matteo Biffoni per smuovere il governo sui ristori post alluvione.

Il filmato rientra nell’ambito di una campagna lanciata dal Pd regionale per tenere alta l’attenzione sulle richieste dell’emendamento al decreto Anticipi depositato dai Dem al Senato con cui si chiede lo stanziamento di circa 3 miliardi di euro per gli interventi urgenti e la ricostruzione post alluvione del 2 novembre in Toscana.

Nel video Biffoni spiega come il mondo della moda corra e non aspetti. Per la città di Prato, per la Toscana e per il Paese, sottolinea una nota, è necessario un intervento urgente del Governo per rimettere in moto la macchina ed evitare che, giorno dopo giorno, ci siano commesse o clienti in meno. Nei prossimi giorni il Pd Toscana proseguirà la propria attività di condivisione di ulteriori contributi, grafici e video, a sostegno della campagna.